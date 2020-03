Koronavirus, hasiči a myslivci

11. 3. 2020 / Karel Dolejší

Dosavadní výzkumy ukázaly, že osoby nakažené koronavirem mohou být v některých případech až dva týdny prakticky bez příznaků. To ale mj. znamená, že kdo by se případně nakazil mimo notoricky známá ohniska (Čína, Írán, Itálie), nemusí být dosavadními rutinními preventivními opatřeními včas zachycen - a mohl by virovou infekci nevědomky šířit dál. Kromě toho existují i řídké výjimky - šiřitelé infekce, kteří sami neonemocní.

Ačkoliv jsou tedy preventivní opatření plně ospravedlnitelná a svým způsobem nezbytná, nelze od nich očekávat, že by epidemiologickou situaci zvládla sama o sobě.

Kromě prevence bude nakonec třeba nasadit také léčbu. Otázka zní, v jakém vlastně rozsahu. To zatím netušíme.

U vážných případů ošetřování vyžaduje standard běžný na jednotkách intenzívní péče. A pokud by Českou republiku virus zasáhl vážněji, existují dost vážné pochybnosti o tom, zda stát dokáže zajistit dostatek nemocničních lůžek s patřičným standardem. Víme, kolik je k dispozici přístrojů pro nucenou ventilaci plic? Kolik kyslíkových dýchacích přístrojů? Že to ještě nikdo neoznámil?

Uzavírání průmyslových podniků v postižených zemích a zpřísněné hraniční kontroly se také začínají podepisovat na nabídkové straně ekonomické rovnice, což může postupně přinést i vážnější problémy v globálním zásobování. Informace, že česká správa státních hmotných rezerv drží potraviny na "celého" 1,3 dne, v dané souvislosti asi sotva někoho uklidní ZDE.

Pokud bude třeba v Česku léčit větší počty nakažených a eventuálně přistoupit k plošné vakcinaci, znamená to jednoznačně závislost na mezinárodní spolupráci. Nejblíže účinné léčbě onemocnění COVID-19 antivirotiky je zřejmě v tuto chvíli Thajsko, vakcína by mohla být v Británii nebo USA k dispozici nejdříve za čtvrt roku. Zatím ani jedno ze zmíněného Česká republika nedokáže zajistit - a není ani namístě předpokládat, že se o to má vlastními silami pokoušet.

Koronavirová epidemie přináší do českého (dez)informačního prostoru zamořeného imaginárními hrozbami, jež populističtí politici používají k mobilizaci mas, vpád čehosi dlouho nepřítomného. Jde zase jednou o zprávu světa z kamene a kovu, z masa a kostí, pro ty, kdo podlehli strašení výplody cizí nebo vlastní představivosti. Jedná se o vpád principu reality mezi standardizované politické fantasmagorie.

Ačkoliv je třeba přijímat opatření na národní úrovni, problém se na této úrovni jednoznačně nevyřeší. Globální svět má globální problémy vyžadující mezinárodní spolupráci a rozsáhlou koordinaci většího počtu partnerů. Nikoliv plácání folklórních báboviček na kmenovém písečku.

Žádná účinná "suverénní" řešení globálních problémů neexistují. Jednotlivý národní stát je příliš slabým hráčem na to, aby v těchto věcech sám něco podstatného zmohl. Ať už jde o koronavirus, kapitalistický ekonomický cyklus, nebo globální změnu klimatu.

Čeští hasiči a myslivci, ba ani "vlastenecké" domobrany, koronavirus na hranicích nezastaví.