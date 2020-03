Obyvatelé Madridu v karanténě uspořádali v sobotu večer všeobecnou ovaci zdravotníkům

14. 3. 2020

Madrid lockdown latest: At 10pm there was a citywide ovation for the health workers on the front line of this. Here’s how it sounded on our block. pic.twitter.com/Vvik9KMvWh — Stephen Phelan (@hyperphelan) March 14, 2020





- Švédská vláda varuje občany před cestami do zahraničí.- Súdán nařídil uzavření všech škol a univerzit na měsíc. Zakázána budou také všechna veřejná shromáždění.- Donald Trump oznámil, že se nechal testovat na koronavirus.- Spojené státy zakázaly cestovat do USA nyní i Britům a Irům.- Jen 36 procent Britů důvěřuje Borisu Johnsonovi, že jedná ve věci koronavirové epidemie efektivně. V Británii se za posledních 24 hodin zdvojnásobil počet mrtvých na 21. Oficiálně registrovaných nakažených je 1140, avšak Británie občany řádně netestuje.- Všechny lety do Jemenu byly na čtrnáct dní suspendovány.- Sýrie uzavřela školy a zrušila akce, ale tvrdí, že žádné nakažené nemá.- Francie uzavírá většinu obchodů, kaváren, restaurací a kin.- Globální počet potvrzených případů je 146 742. 5526 lidí zemřelo.Podrobnosti v angličtině ZDEhttps://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/coronavirus-latest-at-a-glance-14-march-eveningJak nejlépe posílit imunitní systém? Normálním zdravým způsobem života, vyváženou stranou, dostatkem spánku, pohybem, nepřepracováním. Pokud kouříte, pokuste se přestat. Omezte konzumaci alkoholu a dalších drog.Jsou alkoholové antibakteriální přípravky užitečné? Mýt si ruce pravidelně mýdlem a vodou anebo alkoholové dezinfekční prostředky jsou účinné.Kdo je nejvíce ohrožen? Podle údajů z Číny lidé se srdečními chorobami, s cukrovkou, vysokým tlakem, chronickými chorobami plic a rakovinou. Starší lidé by si měli dávat pozor, měli by se sociálně izolovat a intenzivně si mýt ruce.Jak dlouho přežívá koronavirus ve vzduchu a na materiálech? Koronavirus přežije ve vzduchu po několik hodin, ale na některých materiálech po dlouhou dobu - na kartónech den, na umělé hmotě a na nerez oceli až po dobu tří dnů. Dezinfekce jako etanol, peroxid vodíku a savo fungují opravdu dobře a virus likvidují. Proto - myjte jimi stoly a povrchy.Co se dělá s lidmi v nemocnici? Když nejsou příliš nemocní, dostanou tekutiny nebo kyslík. Pokud pacient dostane ještě zápal plic, léčí se to antibipotiky. Používá se také protivirový lék Tamiflu - ne proti koronaviru, ale proti chřipce, kterou pacient může také ještě dostat. Používají se také léky proti bolesti a proti kašli. Vážně nemocným osobám se poskytuje mechanická ventilace, do plic se pacientovi strčí trubice, která mu pomáhá dýchat.Podrobnosti v angličtině ZDE