Koronavirus: Když vláda honí bycha

16. 3. 2020 / Karel Dolejší

Země v Evropě nyní sledují dva hlavní přístupy ke koronavirové epidemii. Na kontinentě (Německo, Francie, Itálie) se zpravidla snaží šíření nákazy co nejvíce zpomalit, aby v každém okamžiku na celkovou kapacitu jejich zdravotnických systémů připadalo co nejméně nakažených - to maximalizuje šanci, že se osobám ve vážném stavu dostane adekvátní péče. Jmenované země netrpí iluzí, že šíření viru zastaví. Přijímají ale taková opatření, aby dopad epidemie v čase rozložily a co nejvíce snížily úmrtnost.

Johnsonova Británie volí jiný model, o jehož vhodnosti je zřejmě možno s úspěchem pochybovat. Tato země požádá občany v rizikové kategorii nad 70 let, aby se sami izolovali po dobu čtyř měsíců (!!!), aniž by měla v tuto chvíli dořešeno, jak je bude za takových okolností zásobovat, poskytovat jim nezbytnou zdravotní péči nebo je účinně informovat. Ostatní populace považovaná ze nerizikovou je vědomě ponechána "na pospas" koronaviru v očekávání, že jeho smrtnost mimo kategorii seniorů bude minimální, průběh onemocnění lehký a většina lidí si tak prostě jen vytvoří imunitu proti nákaze.

Nicméně při všech pochybnostech oba modely dávají určitý smysl. Co myslím smysl příliš nedává je napodobovat některá restriktivní opatření kontinentálního modelu, aniž byla svědomitě podniknuta přípravná opatření nutná pro to, aby řádně fungoval. Konkrétně: Stát měl nejprve pomoci zajistit vybavení zdravotnických zařízení ochrannými pomůckami a testovacími sadami, pomoci s ochrannými pomůckami a zdravotnickými doporučeními i občanům, shromáždit ve státních hmotných rezervách příslušné zásoby pro případ omezení ekonomických aktivit krizí, místo aby zásoby naopak naprosto nesmyslně a nezodpovědně rozprodával ZDE. A teprve poté měl případně přistoupit k restriktivním opatřením toho typu, jaká nasadil v posledních dnech. Absurdita postupu, při němž zákazy a příkazy jen opticky nahrazují nedostatek koncepčních a účinných příprav a neexistující komunikaci s občany, došla každému, kdo byl v sobotu večer vládou osobní SMS "informován" o uzavření obchodů a restaurací - k čemuž došlo téhož dne od 6:00.

Pokud se lékaři nemohou ani sami dostatečně chránit před nákazou, prudce narůstá pravděpodobnost, že český zdravotnický systém kvůli nemocnosti lékařů a sester během epidemie nedokáže pracovat na plný výkon. A to zase znamená, že úmrtnost pacientů bude vyšší, než by musela být. Podobným směrem působí chybějící či ignorované testovací kapacity ZDE absurdně kontrastující s přísnými předpisy ministerstva typu "zapisovat stav pacienta každodenně, a to nejpozději do 9:00 následujícího dne". Obojí, chybějící ochranné pomůcky i (uměle zvyšovaný) nedostatek testovacích kapacit, popírá celkový smysl opatření směřujících ke zpomalení šíření epidemie, jímž je udržet efektivní systém zdravotní péče a zajistit, aby v každém okamžiku na dostupné kapacity připadalo co nejméně pacientů vyžadujících péči v JIP - zejména nucenou plicní ventilaci a kyslíkové přístroje.

Babišova vláda přípravy na koronavirovou epidemii evidentně podcenila. A ani v posledních dnech prakticky nepřistoupila k ničemu jinému, než k mechanickému napodobování restriktivních opatření zavedených v jiných zemích. Ta však mimo kontext celkového záměru dávají jen omezený smysl. Nemohou sama o sobě šíření viru v populaci účinně brzdit - veškerý sociální kontakt v principu vyloučit nelze - zejména pokud čerstvé případy nelze včas zjišťovat a zaléčit.

Protože expertka na virus Ebola a další hrozby pandemií Dena Graysonová predikuje po prvním odeznění (červenec-srpen) návrat epidemie koronaviru s počátkem chřipkové sezóny, tj. v říjnu, dává již smysl i zájem vlád o vyvíjené vakcíny, které lze očekávat nejdříve v listopadu. Předběžná jednání o možném nákupu licencí by ideálně měla začínat již nyní.

Řada obyvatel České republiky během následujících jarních a letních měsíců ZDE zjistí, že je v krizovém momentu, jaký tu nebyl od epidemie španělské chřipky v letech 1918-1920, v podmínkách "zastavení společnosti" do značné míry ponechána svému osudu - a všelijakým "zaručeným" svépomocným radám z dezinformační scény.

Restrikce omezující ústavou zaručená práva a svobody občanům nicméně zabrání, aby proti postupu vlády veřejně demonstrovali, případně z takto "fungujícího" státu odjeli někam do zahraničí, kde to s přípravami na krizi od jejího počátku mysleli vážně.