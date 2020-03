Británie: Vláda kvůli obavám z úmrtnosti mění plán boje s koronavirem

Restriktivní opatření musejí zůstat v platnosti až do vyvinutí vakcíny

18. 3. 2020

Změna kurzu, nebo čtvrt milionu lidí zemře při "katastrofální epidemii" koronaviru - těžko si představit naléhavější varování, píše James Gallagher.

Zpráva přišla od výzkumníků modelujících šíření choroby, zahlcení systému zdravotní péče a počet úmrtí.

Klíčovou roli sehráli vědci z Imperial College v Londýně, kteří si jako první uvědomili rozsah problému v Číně a jejichž radám vláda ochotně naslouchá.

Ti hodnotili tři strategie:

Potlačování - přerušení řetězců šíření choroby, snaha zastavit epidemii v zárodku a snížit počet onemocnění co nejvíce.

Zmírnění - přijetí faktu, že nemůžete koronavirus zastavit, takže zpomalujete jeho šíření a předcházíte masivnímu nárůstu počtu případů, který by zahltil zdravotnický systém, zatímco se snažíte chránit ty, které choroba nejvíce ohrožuje. Britská strategie vypadala minulý týden takto.

Nedělat nic - nechat virus volně se šířit.

Teprve v pátek sir Patrick Vallance, hlavní vědecký poradce, vysvětlil BBC plán zmírnění epidemie. Prohlásil: "Naším cílem je snažit se omezit nárůst, zploštit křivku, ne úplné potlačení. Také, protože velká většina lidí prodělá středně závažné onemocnění, vybudovat určitou formu stádní imunity, aby více lidí bylo vůči této chorobě imunních."

Pokud by zmírňování fungovalo, vyhnulo by se nejdrakoničtějším opatřením přijatým v jiných zemích a pomohlo by vytvořit imunitu, která by omezila šíření koronaviru.

Zmírňování zahrnuje některé strategie sociální distance, zatímco potlačování tato opatření stupňuje, včetně možného omezení pohybu a prodloužených období izolace.

Model předpověděl, že pokud Británie neudělá nic, 81 % lidí bude infikováno a 510 000 lidí do srpna zemře.

Strategie omezování je lepší, ale stále by vyústila ve zhruba 250 000 mrtvých a zcela by zahltila kapacity pro intenzívní péči.

Očekává se, že zhruba 30 % případů, které skončí v nemocnici, bude potřebovat intenzívní péči, jako ventilátory a kyslíkové přístroje. To je velmi jednoduše řečeno za hranicemi možností zdravotnického systému.

Analýza odhaduje, že kapacita intenzívní péče by byla i podle nejoptimističtějšího plánu zmírňování převýšena "přinejmenším osminásobně".

Zpráva dospívá k závěru, že "potlačování je v současnosti jedinou proveditelnou strategií". Počet mrtvých by se měl omezit na tisíce až desetitisíce.

Vláda již prohlásila, že poslechne vědce. Takže bychom se měli rozloučit s hostinci, kluby a divadly, pracovat z domu a izolovat celé domácnosti, jakmile kdokoliv onemocní.

Nicméně potlačování infekce sebou přináší vážné problémy.

V zásadě vyžaduje ukončení provozu v některých částech společnosti a neexistuje strategie výstupu.

Protože bude infikováno méně lidí, vznikne jen malá imunita mezi obyvatelstvem a počet případů opět vzroste, jakmile budou opatření opět zrušena.

To je hlavolam, kterému nyní čelí Čína. Vědci tvrdí, že 95 % lidí ve Wu-chanu bylo na konci ledna dosud zranitelných infekcí. Podle zprávy můžeme čekat na vakcínu až 18 měsíců, ale ani to není zaručeno.

Takže v současné situaci můžeme uvíznout na velmi dlouhou dobu.

Je dobré zdůraznit, že toto vše je založeno na matematických modelech. Ty jsou založeny na předpokladech, nejsou dokonalé a jejich zjištění nejsou nepochybná. Tento virus se objevil teprve v prosinci a dosud se jej teprve snažíme plně pochopit. Rozsah a role asymptomatických infekcí nebo letního počasí v pandemii jsou dosud neznámy.

Ale doktor Adam Kucharski, další specialista na modelování chorob, který se na studii Imperial College nepodílel, říká: "Tohle nemá jednoduché řešení, je to pravděpodobně nejhorší epidemie, kterou jsem musel analyzovat. Neexistuje způsob, jak se jí zbavit bez nějakých vážných odvrácených stránek."

Podrobnosti v angličtině: ZDE