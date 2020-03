Trumpův nekompetentní přístup k pandemii zrcadlí jeho ignoranci týkající se klimatické krize

19. 3. 2020

Americký prezident se minulý týden setkal s dalším popíračem nemoci COVID-19, brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem, kterého, jak se později ukázalo, doprovázel přenašeč koronaviru. Takže Trumpův gang v Mar-a-Lago mohl být nakažen, protože je naprosto pošetilý.

Lidé, kteří vědě nevěří, mají problém toto akceptovat, nicméně klimatický stav nouze je úzce propojen s nemocemi, které se mohou stát epidemiemi, jak soudí výzkumníci Světové zdravotnické organizace. Skutečnost, že by až 1,7 milionu Američanů mohlo na COVID-19 zemřít (Aktuální studie Imperial College COVID-19 Response Team uvádí, že by v důsledku epidemie mohlo v USA zemřít až 2,2 milionu lidí, nicméně připouští, že do tohoto počtu nejsou zahrnuta potenciální úmrtí způsobená kolapsem zdravotnického systému), je pouhým začátkem, pokud i nadále budeme spalovat uhlí, ropu a další fosilní paliva.

Každý rok do atmosféry napumpujeme 36 milionů tun kysličníku uhličitého – jako bychom do vzduchu neustále odpalovali atomové bomby. To je skutečně spousta tepla. Jde také o velké znečištění ovzduší. Lidem majícím sklony k plicním chorobám hrozí vážné riziko úmrtí na COVID-19. Právě ti, kdo žijí poblíž uhelných elektráren, dálnic nebo ve znečištěných městech, zpravidla mívají slabé či nemocné plíce.

Když dýcháte vzduch znečištěný spalováním fosilních paliv, můžete onemocnět rozedmou plic, obdobně jako lidé, kteří po dobu 29 let vykouří balíček cigaret denně. Je třeba připomenout, že epicentrum koronaviru - město Wu-chan - je 14. městem s nejvíce znečistěným ovzduším v Číně.

Některá úmrtí na COVID-19 v Číně dozajista souvisí s dlouhodobým spalováním uhlí, A to navzdory skutečnosti, že Peking učinil jistý pokrok v přechodu na obnovitelné zdroje.

Zatím nevíme, zda k rozmachu epidemie přispěly mírné zimy v Číně. Zdá se, že kupříkladu virovému respiračnímu onemocnění MERS prospívá teplejší počasí. Stav klimatické nouze uvede netopýry, luskouny a spoustu dalších zvířat do pohybu, neboť budou muset hledat potravu. Masová migrace zvířat povede k jejich většímu kontaktu s lidmi, což výrazně zvýší možnost šíření nakažlivých chorob.