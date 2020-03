Restauracím hrozí ztráty v desítkách miliard, bez státní pomoci je celý sektor existenčně ohrožen

18. 3. 2020





Za měsíc může ztráta přesáhnout 11 miliard korun





„Roční tržby restaurací se podle nedávné studie Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické pohybují na úrovni 153 miliard korun, každý měsíc tedy jde o 12,75 miliardy korun. Pokud by uzavření restaurací trvalo pouze do 24. března, jak platí nyní, pak hovoříme o přímé ztrátě v hodnotě cca 3,5 miliardy korun. Je ale velmi pravděpodobné, že se uzavření protáhne a ztráty budou výrazně narůstat. Když by trvalo měsíc, jde o 11,5 miliardy korun jen v přímých dopadech,“ konstatuje předsedkyně Sdružení pro zaměstnanecké stravování Linda Nejezchlebová.







Rezervy max. na 6 týdnů







„S každým dnem odstávky se situace restaurací bude zhoršovat. Provozovatelé samostatných hospod a restaurací, které nejsou součástí velkých a ekonomicky silných skupin, mají podle našich průzkumů finanční rezervy maximálně na dobu 6 týdnů. Po tomto období jim již hrozí fatální následky, řada z nich by již nemusela znovu otevřít. Máme velmi vážné obavy o to, aby sektor stravování v tuzemsku nepostihly nevratné změny a jeho faktická likvidace, včetně propuštění několika desítek tisíc osob. V řádu dnů, nikoliv týdnů,“ říká Nejezchlebová.





PROZAMS proto po vládě požaduje, aby restauratérům pomohla formou daňových prázdnin. Základním opatřením by mělo být odpouštění plateb sociálního a zdravotního pojištění za jejich zaměstnance a to nejméně za dobu uzavření provozoven a úlevy až do konce letošního roku. „doplnila Nejezchlebová.