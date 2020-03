Koronavirus a klimatická změna: Kterak Trumpova administrativa zpackala obojí

19. 3. 2020

Zde ve státě Washington mluvčí pečovatelského domu, který se stal epicentrem onemocnění COVID-19, uvedl, že spolu se svými kolegy byl svědkem toho, jak klienti se žádnými příznaky této choroby zemřeli v průběhu několika hodin. COVID-19, onemocnění způsobené koronavirem, nemusí nutně pomalý průběh, aby se dostalo do kritické fáze, píše na webu časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists Dawn Stover.

Tyto poznámky mi připomněly způsob, jakým naše planeta reaguje na klimatickou změnu. Už nelze očekávat, že se počasí, ledovce a ekosystémy budou měnit pomalých krůčcích. Zatímco vědci měří klimatickou změnu ve zlomcích stupňů Celsia, její symptomy se tvrdohlavě odmítají objevovat pomalu a postupně. Mohou dosáhnout bodu zlomu a pak se náhle a možná i nezvratně zhroutí - jako pacient v domě s pečovatelskou službou, který se jednoho dne zdá v pořádku, ale další den je mrtvý.





Stejně jako u změny klimatu jsou dopady koronaviru nerovnoměrně rozloženy. Některá místa jsou zasažena více než ostatní a někteří lidé jsou zranitelnější než jiní. Kromě toho reakce Trumpovy vlády na vypuknutí choroby COVID-19 byla pozoruhodně podobná tomu, jak se postavila ke změně klimatu.





Zde je klíčová strategie popíračů změny klimatu, které se nyní objevují v reakcích Trumpovy vlády na epidemii koronaviru:







bagatelizace nebezpečí,







odmítnutí, upozadění a zkreslení poznatků odborníků,







oddálení reakce na problém,







zpolitizování problému,







svalování viny na někoho jiného,







ignorování vědeckých poznatků,







Zdá se, že máme problém pod kontrolou, a to až do chvíle, kdy už nad ním kontrolu nemáme. To je přesně to, co nám vědci říkají po desetiletí o klimatické krizi – což také zjistili lidé od Austrálie přes Kalifornii až po Portoriko; prostě všude, kde vypukly povodně a požáry.







Prezident Trump to nakonec může zjistit také. Ale pro seniory žijící v domě s pečovatelskou službou poblíž Seattle a stovky tisíc lidí na celém světě, kteří každoročně umírají v důsledku klimatických změn na klimatické dopady, je to velice špatné už nyní.