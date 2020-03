Proč jsme tak fascinování Lombardií a ne spíše Norskem?

20. 3. 2020 / Boris Cvek

V žádném případě nechci zlehčovat tragickou situaci v Itálii. Zejména v Lombardii se děje naprostá katastrofa (je zajímavé, že v jižní Itálii jsou na tom stále mnohem lépe, dokonce i na Sícilii). Jenže v jiných zemích, zejména skandinávských, to rozhodně tak zle nevypadá. Co kdyby někdo udělal reportáž o tom, jak covid zvládají v Norsku nebo Švédsku nebo Švýcarsku? Díval by se na to někdo?