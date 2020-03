Očekávejme v Evropě úmrtnost zřejmě vyšší než v Číně - západní země reagovaly indolentně

Ekonomický deník Financial Times zprostředkovává své podrobné analýzy o pandemii koronaviru svým čtenářům nyní bezplatně. Články, k nimž jsou odkazy v těchto dvou tweetech, obsahují velké množství srovnávacích informací.



Bohužel, ani situace České republiky tu v mezinárodním srovnání nevypadá velmi dobře. Počet případů v ČR sleduje velmi těsně křivku nárůstu případů v Británii a v Itálii:

- Wuchan byl počátek. Předstihla ho Lombardie jako světově nejpostiženější region

I can’t overstate this:



Lombardia, Madrid & New York all on worse trajectories than Wuhan. London may be but we don’t have the data.



Wuhan remained locked down for two months.



Huge Western cities could stay locked down for months because they acted too slowly. https://t.co/KG5r7SJz77