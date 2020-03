Brno: Lidé mají chodit na magistrát! Proč, proboha?

Ano, toho územního plánu, kde záměr jej pořídit byl schválen prakticky PŘED DVACETI LETY,

zadání územního plánu bylo schváleno "na dva kroky" PŘED PATNÁCTI LETY, v letech 2006 a 2007.

Dvacet let řešená věc není neodkladná - jeví se to jak přímý rozpor s Usnesením vlády z 15.3.2020, specificky i jeho čl. I/f.





*





Kdo z vedení Brna tlačil tak nehorázně, že nemohl odložit veřejné projednávání jen o několik týdnů,

zejména, když harmonogram předpokládá projednání v zastupitelstvu Brna podle zákona až v roce 2022.





Vláda zakázala volný pohyb obyvatel.

Mnoho tisíc lidí je v karanténě.

Mnoho lidí, včetně seniorů mají důrazně doporučeno premiérem nevycházet.

Mají si nechávat posílat jídlo.

Nemají chodit zbytečně na poštu ...

Senioři jsou také občané, kteří se mají právo vyjadřovat. Rozhodně pro to nemají vytvořeny podmínky.

Senioři nejsou plnoprávní občané?

Zjevně na seniory, a ne jen na ně, tu někdo z výšky kašle - vira.





Stavební zákon např. předpokládá, že lidé mohou být zastupováni zástupcem veřejnosti.

Ten ale vznikne, až jej svými podpisy zplnomocní 200 občanů.

To mají občané za současné situace obcházet, zvonit na "zasoplené" zvonky, být maskováni rouškou a brýlelmi ... a sbírat podpisy ... a roznášet vira neb jej nahánět?





*





Vše je nejen absurdní, ale nepochybně i v rozporu s právními předpisy.

Nedošlo za stávající dokonce k trestnímu činu?





*





Jak je možné, že zodpovedný náměstek primátora toto neví?

Přitom má v gesci ZDRAVOTNICTVÍ.

To není situace, kdy "koza je zahradníkem", to je horror.

To je na odstoupení náměstka primátora.





Postup města se jeví zcela v rozporu s nouzovým stavem a jediná smysluplná cesta ven z toho super-trapasu a protizákonného postupu je neprodleně vyhlášku zrušit.





Věřím, že pokud vedení města Brna okamžitě nebude reagovat, že se na věc podívají odpovědné orgány, včetně Ústředního krizového štábu.





Kontakty na zodpovědné z vedení Brna jsou níže.





S pozdravem,





doc. RNDr. Petr Firbas, CSc, Brno













***** Kontakty pro objasnění věci:





První náměstek primátorky města Brna: Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL) Je zástupcem primátorky města Brna v době její nepřítomnosti, nebo v době kdy primátorka města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátorky města Brna, podepisuje s ní právní předpisy statutárního města Brna, Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí prvnímu náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti zdravotnictví , ... územního plánování, ....











RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – radní města Brna (KDU-ČSL)



... V současnosti je radním pro územní plánování a rozvoj města Brna