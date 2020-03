Boris Cvek bagatelizuje nebezpečí koronavirové pandemie. Je to neodpovědné

24. 3. 2020 / Jan Čulík





"Jak jsme vlastně vloni mohli zvládnout milion lidí, kteří navštívili doktora během šesti týdnů s klinickými příznaky chřipky, a tisíc čtyři sta mrtvých na chřipku, aniž jsme si toho všimli? Žádné zavírání škol, hospod, hranic, žádné roušky, žádných 200 miliard schodku, žádná sociální katastrofa na obzoru." - A vysmívá se jeho opatřením.





Je pozoruhodné, že Boris Cvek ignoruje četné epidemiologické a matematické studie, které dokazují, že tato pandemie je daleko nebezpečnější než sezónní epidemie chřipky.







Thomas Pueyo názorně ukazuje, co by se stalo, kdyby Babiš protipandemická opatření nepřijímal. Takto by to vypadalo v USA. USA mají 331 milionů obyvatel, vydělte si to pro ČR třiatřiceti. Dostanete tři čtvrtě milionu nakažených a 300 000 mrtvých. To není sezónní chřipka. Koronavirus má daleko větší nakažlivost a daleko větší úmrtnost než sezónní chřipka:





















Donald Trump i Boris Johnson zpočátku pandemii koronaviru bagatelizovali a srovnávali ji, jako Bolsonaro s "chřipečkou" . Teprve seznámení s fakty je vedlo k drastickým nápravným opatřením. Není to legrace a skutečnost, že i v běžné situaci umírají lidé (to víme!) je v tomto případě irelevantní.