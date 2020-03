Mynář odhalil děsivou podstatu vztahů Hrad - Peking

23. 3. 2020

Vít Kučík komentuje rozhovor s kancléřem prezidenta Miloše Zemana a poukazuje na to, že Mynář bezelstně odhaluje mafiánskou praxi v jednání s Čínou, které se dopouští oficiální představitelé ČR.





Toto otřesné (a zároveň poučné) čtení má jen dvě vysvětlení:



1) Mynář si to všechno tak trochu přibarvil, přifoukl, a zoufalou akci, kdy poníženě letí se šekem do Číny ubezpečit, že jejich směšná parta je navzdory okolnostem stále věrná, nějak obhájit a stejně zoufalým způsobem z ní ještě vytřískat nějaké PR a z nouze ctnost.

Toto otřesné (a zároveň poučné) čtení má jen dvě vysvětlení:1) Mynář si to všechno tak trochu přibarvil, přifoukl, a zoufalou akci, kdy poníženě letí se šekem do Číny ubezpečit, že jejich směšná parta je navzdory okolnostem stále věrná, nějak obhájit a stejně zoufalým způsobem z ní ještě vytřískat nějaké PR a z nouze ctnost.



2) Mynář slangem veksláckého skořápkáře z osmdesátek nechtěně poodkryl děsivou podstatu vztahů Hrad - Peking: malí mafiáni z Hradu, kteří se zachvěli před ztrátou důvěry velkých mafiánů z Pekingu, že nemají situaci ve svém rajónu pod kontrolou (Hřib, Vystrčil, ...), letěli políbit prsten a osobně ujistit o loajalitě a oddanosti.



Ale to nejděsivější je všechno kolem - Peking funguje absolutistickým, mafiánským způsobem - stanovuje "prioritní země", ústřední mafie "vezme" zakázky privátním firmám, jako je Amazon, a učiní z nich "politické" (rozuměj - mafiánské) zakázky pro loajální "prioritní země" (jejich spřátelené loajální gangy, jako je třeba ten z Hradu)... žádná pravidla, žádný zákon, jen "kontakty" a "vztahy".



Materiál jsme nedostali na základě soutěže v nějaké zakázce, nabídce nejnižší ceny, ekonomického kontraktu, ale jen na základě "dobrých vztahů", "urovnání vztahů", "exkluzivních kontaktů". Čínská strana je na cosi "velmi citlivá" a lehce to narušuje "vzájemné vztahy". Je potřeba kontaktů kohosi, aby zajistil víza. Atd. To je to, co je pro mafii typické. Mynář ve své prostotě prozrazuje více, než asi zamýšlel.



Pokud od mafiánského bosse přijmete nějakou (akutně třeba velmi vítanou) pomoc, můžete si být jisti, že příjde čas, kdy mu jeho "laskavost" budete muset oplatit, a taky, že kdo do té spirály jednou skočí, se zdravou kůží nemůže vyskočit ven. Autoritářské a totalitní vlády mají vždy rysy mafiánského gangu. Ten čínský je teď v jasné protiofenzívě za získání dalších budoucích pozic a teritorií.



Ty čínské roušky nás budou dost možná stát víc, než dokážeme spočítat.

0