Boris Johnson konečně nařídil Britům, aby nevycházeli z domovů. Nesmějí se setkávat více než dvě osoby

23. 3. 2020

V projevu k národu v televizi v pondělí ve 20.30 britského času nařídil Boris Johnson konečně Britům, aby nevycházeli z domovů. Zakázal setkání více než dvou osob z různých domácností. Občané smějí vycházet jen jednou za několik dní na nákup, co nejméně často, nebo do lékárny. Jednou denně mají právo jít běhat do parku, ale nesmějí se tam srocovat. Všechny obchody kromě potravinových a lékáren budou uzavřeny. Povoleno je cestování do práce, avšak pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné a nedá se pracovat z domova.







Účelem je zabránit zahlcení a kolapsu zdravotnictví, který by vedl k úmrtí mnoha tisíců lidí a ohrozil by stabilitu země.



Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus