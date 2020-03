Naši lidi, dejme si pozor

26. 3. 2020 / Richard F. Vlasák

Nesmí se stát, abychom dovolili rozdělení slov svoboda a solidarita. Není svobody bez solidarity: co je platné, že se nám navrátí občanské svobody, když v peněžence nebude na nájem, na svačinu, na knížku. Není solidarity bez svobody: co je platné, když jsme si navzájem naučili pomáhat, když nás déle zavřou do zelených hranic a z tzv. trasování se stane "buzerace". Pan premiér nám ve sněmovně slíbil, že nutná opatření budou mít právní rámec a stav nouze včas skončí. Dobrá, pro jednou mu věřme. Ale dejme si pozor.

Budu konkrétnější: přejme si jako občané, aby vláda vyplatila minimálně 80% mezd a nikoliv pouze 60%, jak rozhodla koalice. Přejme si, aby na podporu dosáhli lidé zaměstnaní v tzv. švarcsystému a všichni živnostníci. Mysleme na matky samoživitelky. Zničme pro jednou a na vždy podvody na solidaritě. Nyní je k tomu příležitost a panuje společenská shoda. Nedovolme chudobu, ve jménu rozpočtové kázně.

Přejme si jako občané, aby kromě peněz do obnovy byznysu a podnikání šly prostředky ve větší míře do zdravotnictví, sociálních služeb, školství a kultury. Tedy do oblastí, které v poslední době prokázaly službu. Nedovolme ohrožení veřejnoprávních médií a neziskových organizací, bez nich bychom tuto krizi těžko přečkali. Nedovolme nesvobodu, ve jménu rozpočtové kázně.

V současnosti podstatná část naše průmyslu stojí, využijme odstávky na přestavbu hospodářství a dopravu ekologičtější. Potřebujeme investice do nových energií a zvýhodňující požívání vlastních zdrojů. Tato přestavba přinese pracovní místa, využijme této krize a proměňme ji v šanci. Nedovolme zničení budoucnosti, ve jménu rozpočtové kázně.

Kde na to vzít? Máme rezervy v ČNB: před pár lety jsem i my zachránili banky - je drzostí, že nás nyní chtějí zapsat do registru dlužníků, zdaňme tedy banky. Pánové Kellner, Babiš a spol. by měli platit, už jsme z našich malých kapes vysypali dost do jejich nenasytných brašen bez dna.

Je čas, zavíráme krám, pánové.

Proč si máme dávat pozor? Je veřejným tajemstvím, že naše republika je rozdělena mezi oligarchy. Hlídejme naše mocné, čí budou v nastalém čase zastupovat zájmy. Dovolte mi otázku: Proč by stát, tedy společný majetek nás všech, neměl nyní, když my jsme prokázali disciplínu, odvahu a solidaritu, bránit nás všechny - naši důstojnost, svobodu a budoucnost. My si na to vyděláme.

A poslední věc: všimli jste si, jak naši vládnoucí rádi používali termín "naši lidi"? Jako bychom jim patřili, nebo byli v jejich gangsterských tlupách nějakými nohsledy. V posledních projevech pan premiér začal používat slovo "občan".

Vezměme i zde jeho marketingový trik vážně, a buďme občany. Občany, kteří si dávají pozor a nechtějí si nechat vzít to, co se naučili v době zkoušek.