Španělská policie zpívá a tančí dětem v karanténě

27. 3. 2020

Skupina policistů vedená Pedrem Adroverem, který je současně zpěvákem skupiny Ses Bubotes, zpívala a tančila na tradiční dětskou píseň v každé ulici municipality Algaida po tři hodiny, aby zajistila, že každé dítě uvidí její vystoupení.

Nápad podle Adrovera pochází od místního policisty, který viděl video jiného policisty, jak tančí v jiné oblasti. "Řekl nám, abychom zjistili, zda můžeme vymyslet něco pro děti, zranitelnou skupinu, která občas nechápe, co se to děje. Jsou doma bez možnosti jít do školy nebo vidět své kamarády," vysvětluje Adrover. Policista dospěl k závěru, že dokáže hrát na kytaru, zatímco všichni zpívají Malou Joan, populární dětskou píseň, která "má také choreografii a je velmi povzbudivá". Šlo o to povzbudit děti, aby vyšly na balkony a trochu se rozhýbaly.

Městská rada vystoupení schválila a v sobotu odpoledne skupina zpívala a tančila na každé ulici municipality, kde bydlí děti. "Zpívali jsme píseň asi pětačtyřicetkrát, myslím, že v noci se nám o tom zdálo," říká Adrover.

"Nemůžeme uniknout tomu, co se děje," dodává. Policista doufá, že video některým dětem usnadní úkol vyrovnat se s domácí karanténou. Neví, zda se vystoupení zopakuje, protože nyní by bylo "velmi těžké" překonat očekávání.

