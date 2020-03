Koronavirus: Proč může být třetí vlna nejvíce smrtící

27. 3. 2020

Nejprve virus zasáhl Čínu. Pak přeskočil do Evropy a Severní Ameriky. Ale třetí vlna - kdy zasáhne chudé země v Africe, Asii a Jižní Americe - může být zatím nejhorší. A bez odpuštění dluhů se vlna může změnit v tsunami, napsal Ricken Patel.

Bohaté země byly koronavirem absolutně zpustošeny - zdravé populace, silné ekonomiky a nejpokročilejší a nejlépe financované systémy zdravotní péče na světě byly sraženy na kolena v měřítku týdnů.

Představte si, co se stane, když virus zasáhne země postižené podvýživou, HIV/AIDS, nezaměstnaností a chudobou; kde si podle UNICEF tři miliardy lidí ani nemohou umýt ruce vodou a mýdlem.

Několik zemí v Africe utrácí více za dluhovou službu než za zdravotnictví a vzdělání. Země jako Angola a Ghana utratí 55 % vládních příjmů na splácení dluhu! Nemůžeme očekávat, že tyto země zastaví pandemii, zatímco z nich jako krev odtékají všechny jejich vzácné zdroje.

A mohou být vzdáleny jen několik dní od katastrofy. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil: "Příští dva týdny rozhodnou o osudu afrického kontinentu, pokud jde o COVID-19."

Nedává vůbec smysl, aby se země se systémy zdravotní péče v potížích připravovaly na nadcházející pandemii, jen aby právě teď byly zmrzačeny nesplatitelnými dluhy. To co potřebují je být schopny vložit do svých zdravotnických systémů peníze a pomoci svým lidem zůstat doma, aby zastavili šíření viru. Nejen že je to morální - během globální pandemie je to efektivní.

Pákistán a Etiopie již vyzvaly k odpuštění dluhů a Světová banka požádala lídry skupiny G20, aby zvážili tuto možnost, tak aby nejchudší země světa mohly utratit své vzácné zdroje za boj s virem. Toto je přesně ten typ neočekávané katastrofy, k němuž se odpuštěním dluhu hodí. Bohaté země mají šanci, ale chudé hledí do propasti, pokud nyní nezískají pomoc.

A nezapomínejme, že lídři se na tom již dohodli dříve. V roce 2005 skupina G8 zrušila dluhy 18 nejzadluženějších zemí v rozsahu 40 miliard dolarů. Po epidemii viru Ebola Mezinárodní měnový fond zrušil dluh ve výši 100 milionů dolarů pro nejhůře zasažená místa na světě.

Bohaté země věnovaly na krizi vše co měly, jen aby se udržely nad hladinou. Bez odpuštění dluhů necháme jedny z nejchudších lidí na světě potopit se. Ve vyspělém světě sledujeme zmrazení plateb hypoték a nájemného, záchranné balíky pro firmy a korporace a šeky pro jedince čelící nezaměstnanosti. Toto jsou zásadní strategie pro každou zemi.

Může se zdát, že bohaté země už mají na talířích dost. Tolik zemí bojuje za zadržení viru doma, natož aby nabízely pomoc v zahraničí. Ale toto je globální pandemie. Buď ji porazíme společně, nebo všichni prohrajeme.

Podrobnosti v angličtině: ZDE