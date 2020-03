USA zmodernizují kontroverzní jaderné bomby v Německu

27. 3. 2020

USA skladují v Evropě jaderné bomby, aby odstrašily Rusko. To platí i o Německu, kde parlament v roce 2010 hlasoval za stažení bomb. Ale nyní zde zůstanou - a mají být zmodernizovány, upozorňují Naomi Conradová a Nina Werkhäuserová.

Přesný počet bomb skladovaných v podzemních prostorách základny Büchel je nejasný. Odhady hovoří o 15-20 kusech a jejich umístění je státním tajemstvím. A to do té míry, že místní obyvatelka Elke Kollerová se o nich dozvěděla až v polovině 90. let - i když byla v dané době členkou místní Strany zelených.

Označuje zprávu o existenci bomb za "naprostý šok". Mezitím se ovšem stala veteránkou protestů a organizuje pochody a shromáždění proti umístění bomb v Büchelu.

Německá vláda přítomnost zbraní na letecké základně nikdy oficiálně nepotvrdila. Poslanci by riskovali stíhání, pokud by oficiálně odhalili jejich umístění.

Německá vláda oficiálně pouze přiznává, že je součástí dohody oficiálně označované za "sdílení jaderných zbraní".

V případě jaderného úderu by američtí vojáci, kteří bomby hlídají, podvěsili zbraně pod křídla německých letounů a aktivovali kódy. Německé osádky by poté provedly údernou misi - a dopravily americké bomby na cíl.

