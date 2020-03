Pomůžete finančně rodině stižené požárem?

31. 3. 2020

úvodem mého dopisu Vás srdečně zdravím a omlouvám se za to, že Vás obírám o Váš drahocenný čas, a na vysvětlenou musím přiznat, že kontakt na Vás jsem dostali od pravidelné čtenářky vašich Britských listů, napsali manželé Chramostovi z Prahy.





Na přelomu listopadu a prosince loňského roku, bylo to 29.11.2019, lehl v Jiříkově u Rumburka popelem celý rodinný dům rodiny Růžičkových. Naštěstí všichni požár přežili, a ačkoliv plameny pohltily dům v noci, nikdo nezaplatil řádění ohnivého kohouta životem. Bylo veliké štěstí, že se podařilo dostat všechny členy rodiny ven z hořícího domu včas.





My jsme se tuto smutnou událost dozvěděli prostřednictvím hlavních zpráv TV Nova 30.11.2019 večer a strnuli jsme zděšením. Spáleniště domu, vše zničené a všude jen ohořelé požářiště, takový byl pohled na záběry kamer redaktora TN Nova. Okamžitě jsme poznali, že se jedná o naše přátelé a také jsme se s nimi hned spojili.







Ti nám potvrdili, že plameny v noci pohltily celý jejich dům a vše, co se v něm nalézalo, tedy všechny osobní věci, vybavení domácnosti i úspory. Když jsme viděli tu spoušť, kterou oheň zanechal, byli jsme v šoku.







Po zjištění rozsahu požáru jsme se snažili rychle a efektivně pomoci a proto bylo v únoru založeno bankovní konto na pomoc této rodině.







Několikrát jsme telefonovali do redakce TV Nova, která reportáž o požáru odvysílala a žádali jsme jí, zda by zveřejnila číslo založeného bankovního konta na pomoc této rodině, ale naše žádost stejně zůstala bez odezvy.





Psali jsme tedy i do dalších redakcí a žádali jsme je, zda by č.účtu mohlo být zveřejněno, ale marně a čas ubíhá.





Mezitím se ale pomalu začala objevovat nákaza koronavirem a čím víc jsme psali deníkům a redakcím žádost o uveřejnění konta, tím více nákaza koronaviru nabírala na obrátkách a příběh rodiny stižené ničivým požárem, rodiny, která v téhle těžké době nemá ani střechu nad hlavou a nemá kde bydlet, přestal být pro tisk a redakce zajímavým.







Nikoho už nezajímá.







Chápu, doba je velmi složitá a těžká. Celosvětová pandemie koronaviru COVID-19 ochromila celý svět, ale tahle rodina pana Růžičky z Jiříkova v téhle tak těžké době nemá ani kde bydlet. Otec rodiny přebývá v kůlně na nářadí, která neshořela jenom proto, že naštěstí stála dál od hořícího domu a další členové rodiny jsou kdesi v náhradním ubytování.





Vážený pane Čulíku,







chtěli bychom Vás tímto požádat právě na doporučení jedné z milých stálých čtenářek Britských listů, zda by bylo jen trochu možné zveřejnit číslo tohoto bankovního konta.



Kéž by se podařilo najít způsob, jak číslo účtu zveřejnit, a tak možná finančně pomoci nešťastné rodině, čímž by se jí otevřela cesta k návratu domů. Moc bychom si to přáli.







číslo účtu je 233708392 / 0600







Snad jeho uveřejnění pomůže nasbírat finanční prostředky aspoň na opravu střechy a nebo na nejnutnější opravy domu.





Mnohokrát Vám děkujeme.







S pozdravem přátelé a kamarádi rodiny Růžičkových z Jiříkova u Rumburka.