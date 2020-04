- V Británii zemřel  na koronavirus další zdravotník. Bylo mu 23 let:

Průběžné zpravodajství:

5. 4. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus





- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. V ČR je oficiálně v neděli registrováno 4475 nákaz a 62 úmrtí.

V ČR je oficiálně v neděli registrováno 4475 nákaz a 62 úmrtí.





- Globální počet nákaz překročil 1,2 miliony osob. Asi čtvrtina všech registrovaných nákaz je v USA, celkem 311 544 případů. Zatím na světě zemřelo na koronavirus 64 753 osob. Pět zemí s největším množstvím případů jsou USA (311,544), Španělsko (126,168), Itálie (124,632), Německo (96,092), Francie (90,848). Čína, která jhe nyní na šestém místě zaznamenala v sobotu 30 nových případů nákazy, o 19 více než v pátek. Zaznamenala také 47 nových asymptomatických případů.

We are sorry to announce that another member of our nursing family, John Alagos, has sadly passed away from COVID-19. pic.twitter.com/lqqNoNlY9I — NursingNotes (@NursingNotesUK) April 5, 2020

We are very sad to launch our digital memorial of health and social care professionals known to have given their lives during the fight against COVID-19. https://t.co/1KMrcujfEb pic.twitter.com/ubqbYV95Af — NursingNotes (@NursingNotesUK) April 4, 2020

NEW: Sat 4 April update of coronavirus trajectories



Daily new deaths:

• US about to go clear of Spain for most daily deaths of any country in the world

• UK on steeper trajectory than Italy, which was seen as hardest-hit country worldwide



Live charts: https://t.co/JxVd2cG7KI pic.twitter.com/7chcsW6bYO — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) April 4, 2020

- Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock v neděli v televizi pohrozil, že jestliže se občané nepřestanou srocovat v parcích, britská vláda zakáže i vstup do nich i procházky a běhání. Opalování na veřejnosti je porušením předpisů.









- Občané ve Francii udávají sousedy policii, že porušují pravidla karantény.



- Decentralizovaný politický systém v Německu zemi umožnil bojovat proti pandemii daleko efektivněji než jiné země.



- V Lombardii byl přijat zákon nutící občany nosit venku roušky. Chrání to nenakažené před šířením viru nakaženými. V Itálii bylo od čtvrtka do soboty pokutováno 15 000 lidí za porušování karantény. Stovky lidí se vydaly do ulice Neapole a Milána.



- Přežití Evropské unie je ohroženo, je zapotřebí nového "Marshallova plánu" pro Evropu k znovuvybudování evropských ekonomik, píše španělský premiér Pedro Sanchéz v deníku Guardian.



- Řecko uvalilo do karantény druhý uprchlický tábor, v Malakase. Třiapadesátiletý muž tam byl pozitivní na nákazu.

- Španělsko zaznamenalo od začátku krize nejmenší nárůst nákaz, 674 za posledních 24 hodin.- Občané ve Francii udávají sousedy policii, že porušují pravidla karantény.- Decentralizovaný politický systém v Německu zemi umožnil bojovat proti pandemii daleko efektivněji než jiné země. ZDE - V Lombardii byl přijat zákon nutící občany nosit venku roušky. Chrání to nenakažené před šířením viru nakaženými. V Itálii bylo od čtvrtka do soboty pokutováno 15 000 lidí za porušování karantény. Stovky lidí se vydaly do ulice Neapole a Milána.- Přežití Evropské unie je ohroženo, je zapotřebí nového "Marshallova plánu" pro Evropu k znovuvybudování evropských ekonomik, píše španělský premiér Pedro Sanchéz v deníku Guardian. ZDE - Řecko uvalilo do karantény druhý uprchlický tábor, v Malakase. Třiapadesátiletý muž tam byl pozitivní na nákazu.

ZDE ZDE Podrobnosti v angličtině ZDE







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- V Británii zemřel na koronavirus další zdravotník. Bylo mu 23 let:- V Británii už na koronavirus zemřelo 12 zdravotníků:- Deník Financial Times publikuje podrobné grafy průběhu nákazy: USA předstihne Španělsko počtem mrtvých, Británie má příkřejší trajektorii než Itálie, která byla považována za nejpostiženější zemi na světě:- Úmrtími a vážným průběhem nemoci jsou daleko častěji postiženi muži než ženy, upozorňujeV New Yorku, který zaznamenává obrovské množství případů, zemřelo na koronavirus 62 procent mužů, přestože počet nákaz u žen byl o něco vyšší než u mužů. "V malém počtu případů začne mít nemoc dramatický průběh. Suchý kašel a dušnost se promění v akutní kolaps dýchacího systému a nebezpečně nízkou míru kyslíku v krvi. Imunitní systém postiženého organismu vyvolá bouři ochranných buněk a dalších molekul, které zničí klíčové tělesné orgány. Někdy způsobí imunitní systém větší poškození než virus sám." - "Znamená to zřejmě, že nejhorší průběh nemoci způsobuje sám imunitní systém. 'Pravděpodobně je něco zakotveno v DNA, co dosud neznáme či dosud tomu nerozumíme," sdělil deníkučelný americký vědec. Smrt následuje po podivně přehnané reakci imunutního systému, důvodům pro niž lékaři dosud nerozumějí. Může se to stát komukoliv. Je to zřejmě způsobeno genetickým ustrojením jedince, takže pravděpodobnost úmrtí je náhodná. Zdroj: ZDE - Trump prosazuje užívání léku proti malárii, o němž není prokázáno, že je vůči koronaviru účinný a má potenciálně vážné vedlejší účinky. Trump varoval, že Američané budou svědky "mnoha smrtí". Na dlouhé, chaotické a agresivní tiskové konferenci v sobotu odpoledne se Trump snažil zpochybňovat zprávy médií o tom, že jeho vláda je neúčinná a nadával přítomným novinářům do "fake news". Hydrochlorochin, který Trump proti koronaviru doporučuje, má dosud jen plně neprokázané účinky.- Čína poslala do New Yorku 1000 ventilátorů. Počet mrtvých v New Yorku přesáhl 3000.- Španělsko předstihlo Itálii v počtu nákaz. Počet oficiálně registrovaných nákaz ve Španělsku je 124 870, v Itálii 124 632.