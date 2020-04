USA očekávají až čtvrt milionu mrvých

Průběžné zpravodajství:

1. 4. 2020



Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus





- Donald Trump se vyjádřil v úterý v noci, že "země teď projde velmi tvrdými dvěma týdny". Promluvil o hodně pesimističtěji než dosud. Bílý dům i s opatřeními proti koronaviru předpokládá 100 000 až 240 000 mrtvých.

Podrobnosti v angličtině ZDE







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Volby v Etiopii, připravované na srpen, byly odloženy. Státní volební komise konstatovala, že koronavirus znemožňuje volební přípravy.- Nynější pandemie je předzvěstí budoucích globálních hrozeb, které nyní budou vznikat v důsledku oteplování planety. To, jak se svět s pandemií vyrovná, bude mít dopady i na klimatickou hrozbu, varují zdravotničtí experti.- Lidé v Neapoli naplňují košíky teplým i studeným jídlem a z balkonů je po provazech dávají na ulici pro bezdomovce a lidi, uvízlé v uzamčené zemi.- V Británii reagovala Asociace chemického průmyslu na lživé výmluvy britské vlády, že testovací přípravky nejsou k dispozici, protože "vládne nedostatek chemických reagentů". Není to pravda.- Svět čelí nejzávažnější krizi od druhé světové války, varoval generální tajemník OSN Antónie Guterres. Pandemie ohrožuje všechny země a způsobí bezprecedentní hospodářskou krizi. Hrozí pak nestabilita a nepokoje.- Britské banky zrušily dividendy a prémie.- V Ománu zemřel první pacient na koronavirus - dvaasedmdesátiletý muž.- Britské ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že propustí těhotné ženy z věznic.- Řecko oznámilo, že jedna žadatelka o azyl je nakažena koronavirem poté, co porodila v aténské porodnici. Zřejmě se nakazila tam. Zprávu přijali uprchlíci v přeplněných řeckých táborech se zděšením. Na řeckých ostrovech je v současnosti 42 000 mužů, žen a dětí. Děsivé podmínky v táborech jsou vážným rizikem pro šíření koronaviru.- V Londýně zemřel na koronavirus třináctiletý mladík. Neměl žádné zdravotní potíže. Je to v Británii nejmladší oběť epidemie.- Na Slovensku zemřel první pacient na koronavirus. Slovensko má 363 případů potvrzené infekce.- Globální popčet mrtvých překročil 40 000. 823 000 lidí bylo nakaženo, 174 019 se uzdravilo.- Počet mrtvých v USA nyní předstihuje počet mrtvých v Číně. Celkem v USA už zemřelo 3400 osob.- V Británii do pondělí do večera zemřelo 1789 osob.- Počet mrtvých v Itálii stoupl o 837. Celkem v Itálii dosud zemřelo 12 428 lidí.- Více než 1000 lidí zemřelo v Holandsku.