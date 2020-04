Koronavirová krize: Bez precedentu

1. 4. 2020

V naší současné krizi individuální izolace zachraňuje životy. Ale izolace mezi státy naopak vyvolává mnohem vyšší náklady - ekonomické i lidské, varuje Moisés Naím.

"Světu trvalo tři měsíce, než dosáhl 100 000 potvrzených případů infekce. Dalších 100 000 nastalo v pouhých 12 dnech. Potřetí to zabralo čtyři dny. Počtvrté den a půl." To jsou slova Tedra Adhanoma Ghebreyesuse, generálního ředitele Světové zdravotnické organizace, v nedávném varování adresovaném skupině světových lídrů.

Ve dnech následujících po tomto setkání se Kongresu USA podařilo překonat nyní běžnou nečinnost a schválil největší ekonomický stimulační balík v historii. Více než 2 biliony dolarů zamíří k jednotlivcům, státním a místním úřadům a soukromým společnostem, aby napravily ekonomickou devastaci způsobenou extrémními opatřeními, která budou v boji s pandemií nezbytná. Jak mnoho jsou 2 biliony dolarů? Ředitel finanční nevládní organizace NFF Antony Bugg-Levine to vysvětluje takto: Pokud přidáte dolar každou sekundu po 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, pak během zhruba dvou týdnů budete mít milion dolarů. Dosáhnout 1 miliardy by zabralo 40 let a 2 bilionů až 80 000 let.

Měřítko této ekonomické iniciativy je ohromující. Ale ještě překvapivější je, že tato bezprecedentní lavina peněz nepostačí k záchraně americké ekonomiky před recesí. Většina expertů letos stále očekává hluboký ekonomický propad v USA. Tato recese způsobí rekordní propouštění, korporátní bankroty a masivní vystěhovávání ze soukromých domů i komerčních nájmů, když obyvatelé a firmy nedokážou splácet nájem nebo hypotéku.

Proč jsou experti tak pesimističtí? Z velké části kvůli nevyhnutelným zpožděním a problémům s distribucí peněz ze stimulu. A dokud neexistuje vakcína nebo lék na onemocnění COVID-19, ekonomika zůstane slabá. Navíc pro mnohé z těch nejpotřebnějších může přijít finanční pomoc příliš pozdě. Panuje obava, že velký počet malých a středních podniků bude nucen skončit, ještě než dorazí finanční pomoc.

Mezitím spotřebitelé, kteří by mohli udržet tyto podniky nad vodou, se dnes řadí do fronty na podporu v nezaměstnanosti. Za minulý týden to bylo 3 300 000 lidí, neboli 16 x více, než týden předtím.

Americká ekonomika není v potížích sama. Například Čína zakouší druhý nejvážnější ekonomický propad od 70. let. Její ekonomika velmi závisí na exportu do zbytku světa a tato poptávka dramaticky klesla.

Boj s koronavirem bude enormně drahý a vyvolá bezprecedentní nárůst veřejných výdajů a zadlužení. Tento dopad bude ještě horší v zemích s velkými populacemi, prekarizovanými ekonomikami a slabými zdravotnickými systémy, což znamená, že státy jako Indie, Nigérie, Pákistán, Brazílie, Jihoafrická republika, Bangladéš a Mexiko mohou očekávat zvlášť tvrdé důsledky.

Proto pandemie, která na lokální úrovni vyžaduje akce jako zůstat doma a sociální distancování, také volá po urgentní mezinárodní koordinaci. Státy musejí koordinovat finanční, měnovou a obchodní politiku. Měly by také eliminovat bariéry pro transfer - kromě jiného - léků, zdravotnického materiálu a nemocničního vybavení.

Jinými slovy, svět se musí snažit jednat lokálně v nejmenším možném měřítku a současně multilaterálně na nejvyšší možné globální úrovni.

Měli bychom mít na paměti, že i v této bezprecedentní pandemii existují některé historické precedenty, jež můžeme následovat.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE