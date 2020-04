Sdílím vcelku milý a v těchto dnech běžný vzkaz učitelky svým žákům, který mi poslala jedna maminka: „Malujte, kreslete, TVOŘTE dle VOLNÉHO tématu, co VIDÍTE kolem sebe, co máte RÁDI. SVÉ výtvory si ukládejte a já to pak oznámkuji."

Opravdu je absurdita tohoto vzkazu tak hluboká, že ji nevidíme? ptá se Peter Chvojka. Jsou to JEJICH VÝTVORY, co ONI VIDÍ, jejich tematická VOLNOST. Kdo to bude známkovat? Bůh? A proč? K čemu? Co kdyby místo známkování každý ten SVŮJ obrázek představil, vysvětlil pohnutky, které ho k tvorbě vedly a vyslechl si, jak ho vnímají ostatní? Nic víc, jen respektovat něčí vidění, něčí tvorbu.... Opravdu ani toto české školství nezvládne? Opravdu musí ministr vydávat speciální vyhlášku, aby učitelé aspoň v tomto čase neznámkovali, když nereagují na jeho dřívější apel, aby neznámkovali aspoň tzv. výchovy?



Vlajková loď české školy není vědomost ani tvořivost, ale známka. Nezaráží nás, že druhostupňoví žáci pobírají průměrně 2-5% vědomostí, zaráží nás, že bychom někdy či něco nemohli známkovat. Je to pro nás podobně nepochopitelné, jako kdybychom si vedle dětí na fotbale nemohli zařvat: raz, dva, tři rozhodčí je … Prostě je to „přirozené“, „normální“, „tradiční“ a asi si to jako typický kulturní projev nenecháme vzít, byť je zvláště v tomto čase rozkryto, jak je to nesmyslné, zaostalé a ponižující – vůči všem stranám!

K tomu: