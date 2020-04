Koronavirus: Jsem pokryta Ježíšovou krví

Průběžné zpravodajství:

6. 4. 2020

Covered in Jesus blood...

That will help...



- V Turecku stoupl počet mrtvých v sobotu o 73 na 574.





- Anglická královna Alžběta (93) promluvila k národu a vyjádřila naději, že se Britové budou nadále držet, zvládat situaci s humorem a odhodlaností:



















- V Ohio vyjíždí z parkoviště žena, která právě byla s desítkami lidí na bohoslužbě. Včetně dětí.Reportér: Mohu se vás zeptat na vaše rozhodnutí jít na tuto bohoslužbu v této budově?Žena: Nebyla bych nikde jinde.Reportér: Nemáte obavu, že byste mohla nakazit druhé lidi, onemocnět a zemřít?Žena: Ne. Jsem pokryta Ježíšovou krví. Jsem pokryta Ježíšovou krví.Reportér: Co jiní lidé, kteří do tohoto kostela nechodí?Žena: Všichni tito lidé chodí do tohoto kostela.Reportér: Ale vy budete na místech, kam chodí jíní -Žena: Chodím každý den do obchodu s potravinami. Chodím do Walmartu. Všichni ti lidé.Reportér: Ale to je můžete nakazit.Žena: Oni mohou nakazit mě, ale já je ne, protože jsem pokryta Ježíšovou krví.- V neděli večer bylo potvrzeno 1,26 milionů nákaz a více než 69 000 úmrtí.- Asi 1000 migrantů na jihu ostrova Malty bylo umístěno do karantény poté, co tam vypukla epidemi- Italští lékaři se těžce vyrovnávají s úmrtím stovky svých kolegů na koronavirus.- Irský premiér Leo Varadakar se vrací do práce jako lékař - bude jeden den v týdnu pomáhat v koronavirové krizi.- Švédsko se připravuje na přísnější protikoronavirová opatření.- Denní počet mrtvých poklesl v Itálii, ve Španělsku i ve Francii. Itálie zaznamenala nových 525 úmrtí, Španělsko 674 a Francie 357.- Norsko vyšle tým lékařských a logistických zaměstnanců na pomoc Lombardii.- Řecké úřady uvalily zákaz vycházení od 20 hodin do 8 ráno na dva populární ostrovy, Mykonos a Santorini. Obyvatelé budou moci opustit domov jen se psem, a to jen na 15 minut. V Řecku je nyní 1735 případů a zemřelo 73 osob, většinou muži.- V Británii zemřela další zdravotní sestra na koronavirus. Bylo jí 54 let.