10. 4. 2020 / David Marenčák

Tedy tzv. promořit populaci virem, kdy "se sama" získá imunita a nadále pohoda, kapitalismus jako vždy.

Jisté indicie pro tuto možnost hovoří, ale v situaci, kdy je řeč o potenciálních milionech mrtvých a stejné hromadě bojujících o život a další nemalé hromadě s trvalými následky, je to nesmírný hazard. Pokládám řečnickou otázku, zdali by proponenti těchto postojů takto hovořili, když by měli sami na stole 50:50 smrt, z těch 50 dalších půl na půl doživotní následky a je ten menší zbytek šanci na život jako před tím, u sebe nebo u někoho z nejbližších.

V počátcích byl ještě tento názor pochopitelný, omluvitelný nedostatkem informací, mediálním biasem, protože byl z velké části takto (nad)presentován.

Nejdéle od zavádění vládních opatření lze již konstatovat, že jde o buď pořádný kus ignorantství nebo hůře, stupiditu zvanou sebestřednost, se kterou se pojí krom jiného sebepreferenční optimismus pupku světa (mě se to netýká, já to nechytím a když, tak budu mít minimální příznaky a pohoda), bezohlednost (v případě, že budu infekční, kašlu, a to doslova, na to, koho tím nakazím a kdo třeba vinou toho zemře) a hovadské sobectví (kašlu na to, že někdo zemře, ztratí blízkého, nebo bude bojovat tvrdě o život a skončí s trvalými následky) vadí mi omezení, ztráta pohodlí a rutiny, chci dělat dál, jakoby nic a budu proto urputně hledat cokoli, co to podpoří a ignorovat cokoli, co mluví proti tomu.

Takže tento výběr je především pro ty, kteří náckují:

- hlásají smrt slabým/starým: stejně by brzo umřeli

- věří v ekonomismus: omezení, opatření jsou příliš nákladná, ziskovost je nadevše

- WHO říká, že roušky jsou k ničemu, promořit, kolektivní imunita, hysterie (btw chvíli říkalo, zřejmě proto, aby zbylo na zdravotníky a spol., a už to neříká)

- recese zabije víc lidí, smrt starým, lidský život nemá takovou cenu, aby omezovalo „MOJE“ pohodlí

- atd. atd. atd.

Seznam zprávy:

Třetina lidí si vytvoří jen málo protilátek

Šanghajští vědci zjistili, že krev některých pacientů, kteří se zotavili z nemoci covid-19, vykazuje velmi malou koncentraci protilátek proti koronaviru. Výzkum provedli odborníci ze šanghajské univerzity Fu-tan, kteří podrobili rozboru krevní vzorky 175 pacientů propuštěných ze šanghajské nemocnice. U přibližně třetiny z nich bylo neočekávaně nízké množství protilátek, které by na zneškodnění koronaviru nestačilo, a u deseti nebylo možné přítomnost protilátek prokázat. Nízkou hladinu protilátek měli mladí lidé a koncentrace rostla s věkem.

Podrobnosti v angličtině:

https://www.scmp.com/…/coronavirus-low-antibody-levels-rais…

Nahodilý výběr článků případů mladých lidí bez doprovodných rizikových faktorů, onemocnění atd, kteří měli velmi těžký průběh nebo zemřeli:

https://www.nationalreview.com/…/the-younger-victims-of-co…/

https://www.independent.co.uk/…/coronavirus-teenager-death-…

https://www.independent.co.uk/…/coronavirus-youngest-death-…

Video z ČR:

https://youtu.be/eslbV6ogyv0

https://www.local10.com/…/man-40-dies-unable-to-breathe-af…/