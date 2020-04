Trump chce uprostřed pandemie odebrat finance Světové zdravotnické organizaci

Průběžné zpravodajství:

- Průměrný věk pacientů ze všech etnik v Británii v kritickém stavu byl 61 a téměř tři čtvrtiny případů byli muži. Nejpravděpodobněji přežili pacienti ve věku 16- 49 let, z nichž bylo 76 procent propuštěno. Ve věkové kategorii 50-69 let přežilo 50 procent pacientů, ve věkové kategorii nad 70 let přežilo 32 procent pacientů. ZDE - Profesor Mauro Ferrari odstoupil z funkce předsedy Evropské rady pro výzkum, protože je "nesmírně zklamán reakcí Evropské unie na COVID-19." Nepodařilo se mu přesvědčit Brusel, aby zorganizoval koordinovanou celoevropskou akci proti koronaviru.- Do nově vytvořené obří nemocnice za několik dní v Londýně byli přijati první pacienti.- Američtí imigrační úředníci rychle deportovali téměř 400 dětí zadržených za posledních čtrnáct dní na americko-mexické hranici podle nového zákona proti šíření koronaviru. 21. března Trump zrušil desítky let platný zákon, který chránil děti před sexuálním zneužíváním a nabízel jim možnost azylu v USA.- V Británii stoupl počet osob, které zemřely v nemocnicích, o 786 na 6159, avšak započítají-li se mrtví mimo nemocnice, počet mrtvých je zřejmě dvojnásobný.- Institute for Health Metrics and Evaluation v Seattle předpovídá, že do srpna v Británii zemře na koronavirus celkem 66 000 osob. Počet mrtvých v nemocnicích má v Británii vyvrcholit 17. dubna číslem 2932. Tou dobou bude Británie potřeboval 102 000 nemocničních lůžek, má jich však k dispozici jen 18 000. Na vrcholu pandemie bude Británie potřeboval 24 500 lůžek na jednotkách intenzivní péče, má jich však jen 799. Britská debata o "stádní imunitě" vedla k odkladu zavedení sociálního distancování. ZDE - Počet mrtvých v Evropě přesáhl 50 000. Francie, Itálie a Španělsko zaznamenaly vysoké denní počty úmrtí. Počet nových infekcí však klesá.- Dánsko a Norsko oznámilo určitá uvolnění karantény, naopak Japonsko vyhlásilo měsíc dlouhý mimořádný stav pro velká města včetně Tokia, kde se počet nákaz tento týden zdvojnásobil na 1116.- V New Yorku už zemřelo více lidí na koronavirus - 3202 - než při útocích z 11. září 2001. Ve státě New York zemřelo už 5489 osob.- Ve Wuchanu úřady dovolily obyvatelům poprvé od 23. ledna cestovat ven z města.