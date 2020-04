Prymulus moribundus

10. 4. 2020 / Karel Dolejší

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula hovoří o potřebě "promoření" populace koronavirem ZDE . A to i přes to, že prodělání choroby zřejmě nemusí samo o sobě vést ke vzniku protilátek a rezistence - takže i někteří vyléčení pacienti riskují opakované nakažení ZDE . Podle molekulárního biologa Omara Šerého navíc umožněním "promoření" riskujeme trvalé zdravotní následky u podstatných částí populace ZDE

Je již známo, že část pacientů, kteří prodělali COVID-19, může trpět trvalým poškozením plic ZDE. Šerý nicméně upozorňuje i na další rizika, včetně vážného poškození mozku.

Mezi možné následky onemocnění patří zmatenost, neschopnost mluvit, záchvaty podobné epileptickým či ztráta paměti. Zaznamenána byla však i akutní nekrotizující encefalopatie. V případě, že máte během COVID-19 opravdovou smůlu, plicní zánět umožní vstup do mozku nejen samotnému koronaviru, ale i kdejaké jiné infekci - pak můžete skončit i v kómatu a zemřít. Zmíněná rizika se přitom v případě strategie "promoření" dotknou nejméně osmi milionů obyvatel ČR ZDE. Ačkoliv smrtnost mimo rizikové skupiny (senioři, chronicky nemocní) nemusí být příliš vysoká a Německo ukazuje, že ji lze udržet i pod 1 %, trvalé zdravotní následky řekněme u 5-10 % vyléčených by stejně představovaly dosti děsivou perspektivu.

"Když se podíváme na pacienty, kteří dříve přežili SARS, a Covid-19 má se SARS dost společného, tak se ukazuje, že mnozí z nich trpí i po vyléčení infekce nějakými zdravotními potížemi. Někteří mají chronický únavový syndrom, psychické potíže, nebo se zadýchávají. Proto si nemyslím, že promořování populace, o kterém se dnes aktuálně hovoří, je tou ideální cestou boje proti koronaviru. Naopak se domnívám, že musíme zabezpečit, aby se co nejméně lidí nakazilo, protože nevíme, u koho bude mít nákaza jaký efekt i na pozdější zdraví. Jinak si vyrábíme budoucí invalidy," uvedl Šerý.

Stále tedy platí, že nejlepší cestou z koronavirové krize by byla vakcína a masové očkování populace - při všech odkladech a potížích, které to může znamenat. Pokud česká vláda nesmyslně a předčasně uvolní karanténní opatření, zůstane na občanech, aby se sami dál podle svých možností co nejlépe chránili před infekcí - pokud lze, tedy až do doby, než se v zahraničí podaří vyvinout účinnou vakcínu proti novému koronaviru. "Promořit se" mohou chtít nanejvýš ještě tak dobrodruzi, kterým je jedno, že tím riskují zdraví, příčetnost a možná i život svůj a svých blízkých. Strategie "stádní imunity", která jediná konkuruje strategii očkování, se s přibývajícím časem a informacemi ukazuje jako stále rizikovější a nezodpovědnější.

Kdo ví, čím že je vlastně promořen Prymula...