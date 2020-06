Nad mediální hvězdou paní Pekové aneb O orákulech a vědě

11. 6. 2020 / Boris Cvek

Ale veřejnost naslouchá paní Pekové jako vědkyni. A věda není založená na tom, kdo se trefí, kdo si co myslí, kdo má jaký názor. Věda není orákulum. Věda je založena na výzkumu, který se stává podkladem k argumentaci. Může být dočasný, mylný, a může se dokonce ukázat, že nějaká kartářka to trefí lépe, přesto má výzkum nekonečně větší hodnotu než odhady kartářky. Proč? Protože postupně vytváří poznání, které může aplikovat každý, poznání zopakovatelné, reprodukovatelné.

Kartářky a orákula jsme měli vždycky, tisíce let zpátky. A přesto jsme neměli tramvaje nebo kardiochirurgii nebo internet. Co změnilo za posledních dvě stě let svět k nepoznání? Věda, věda experimentální, věda zopakovatelných experimentů.



A proto je nutné vědecky porozumět nemoci covid a celé pandemii s ní spojené. A právě proto, že věda nespočívá v nějakém osobním odhadu, ale v tom, co si může ověřit každý, kdo bádá v dané oblasti, musí vědecky podepřená tvrzení vycházet ze solidního výzkumu, který prošel ověřením v recenzním řízení a který je podrobně publikován, aby byl zopakovatelný a kritizovatelný.



Proto když někdo řekne, že druhá vlna epidemie prostě nepřijde, a basta, tak lapám po dechu. Kde je ten výzkum, který to dokazuje? Takový výzkum by znamenal obrovský průlom a měl by projít tím nejnáročnějším recenzním řízením v nejlepších lékařských časopisech. Takový výzkum by vzbudil mimořádnou pozornost světové vědecké komunity a mnoho kontroverzí. A takový výzkum by měl samozřejmě zásadní dopady do společnosti. O ničem takovém nevím.



Věda je těžká. Právě proto, aby mohla změnit svět, staví na něčem, co nezáleží na pocitech, odhadech, dojmech, ale co může zopakovat každý bez ohledu na své duševní naladění. V tom je hodnota vědy. Ne v tom, jestli se trefí v té či oné mediální debatě. Dokud nemáme výzkum, který by byl ověřitelný, tedy podrobně publikovaný a recenzovaný, musíme ve vědě na rozdíl od orákula nebo kartářky říci: nevíme. I v tom je síla vědy. Věda totiž není nějaké mudrování nad pivem, je to vážná věc, na jejímž základě se rozhoduje o životu a smrti lidí v průmyslu, dopravě, medicíně. Musí perfektně fungovat. Není to žvanění, ale něco opravdu reálného.