Všudypřítomný americký rasismus: osobní zkušenost

16. 6. 2020 / Fabiano Golgo





Byl jsem v New Yorku, když jsem byl poprvé konfrontován se skutečností, jak otevřený a všudypřítomný je rasismus ve Spojených státech. Právě jsem si našel (relativně) levný byt k pronájmu v Hobokenu v New Jersey, ale potřeboval jsem spolubydlícího, který by se se mnou podělil o výdaje. Všiml jsem si mladíka, který na školní nástěnce četl inzeráty volných pokojů, tak jsem mu o tom bytu řekl. Na pár vteřin se na mě podíval a neřekl ani slovo. Zdálo se mi to podivné, tak jsem svou nabídku opakoval. On pak téměř vykoktal reakci: Ale já jsem černoch. Zdálo se mi, že říká dost zvláštní věc, já jsem přece hledal spolubydlícího, co proboha s tím měla co dělat jeho barva kůže?