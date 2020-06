Mezitím v Absurdistánu 132:

17. 6. 2020 / Tomasz Oryński

„Wielkie” ideologiczne spory, emocje😂 a tymczasem na #PomorzeZachodnie❤️, ptasia rodzina, mama i tata, w naszej kapliczce, realizuje Boży plan👍 Polska bez LGBT jest najpiekniejsza 🙂 pic.twitter.com/HshjssTwB5 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 11, 2020

Jak jste o tom už pravděpodobně slyšeli, protože se to dostalo do titulků všude, od Kanady po Austrálii, Polsko zažívá extremní vlnu homofobie, péčí pana prezidenta Dudy a jeho stranických kolegů. Zjevně totiž zpanikařili nad popularitou Rafała Trzaskowského, Dudova hlavního soupeře v nadcházejících prezidentských volbách, a tak se strana Právo a spravedlnost rozhodla, že musejí sjednotit své stoupence proti novému nepříteli. Téma komunit LGBT se už po určitou dobu nepoužívalo, tak se rozhodli k němu vrátit.Začalo to všechno tweetem Joachima Brudzińského, v němž se vyjádřil, že "Polsko bez LGBT je nejkrásnější":