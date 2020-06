Koronavirus: V Německu stouplo číslo R z 1.79 na 2.88

V Německu znovu rychle vzrostlo číslo R, z 1.79 na 2.88. Je to průměr posledních čtyř dní. Znamená to, že jeden nakažený v průměru nakazí 2.88 osob. Číslo vyšší než 1 znamená exponenciální růst nákazy. Informaci zveřejnil německý Ústav Roberta Kocha.

Ústav Roberta Kocha uvedl, že epidemie se šíří v pečovatelských domovech a v nemocnicích, v institucích pro žadatele o azyl a pro uprchlíky, v maso zpracovatelských provozech a v logistických podnicích, mezi sezónními zemědělskými dělníky a na náboženských akcích a na rodinných shromážděních.



Germany's #coronavirus R number has rocketed again from 1.79 yesterday to 2.88, official figures show https://t.co/dQhwLi94TO