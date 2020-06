Nový Zéland zuří, že do země dvě Britky znovu zavlekly koronavirus

Průběžné zpravodajství:

17. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 17.6. bylo v ČR registrováno 17.6. bylo v ČR registrováno nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 47 nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 131 osob a 332 je 1 ZDE. osob zemřelo. Hodnota R v ČR 10 112

- Rusko zaznamenalo 7843 nových nákaz, je to nejnižší počet za posledních 24 hodin od 30. dubna. Celkem je v Rusku registrováno 553 301 nákaz.









Dvěma nakaženým Britkám bylo na Novém Zélandě dovoleno opustit karanténu, protože zemřel jeden jejich rodič. Ministerstvo zdravotnictví bylo nuceno přiznat, že Britky se proti předpisům setkaly s přáteli. Premiérka Jacinda Ardern nyní zrušila právo pro osoby odejít z karantény kvůli návštěvě umírajících rodičů. Nový Zéland bude nyní hledat 320 kontaktů, s nimiž přišly Britky do styku. Nový Zéland po tomto fiasku předal kontrolu nad karanténou armádě. Mirna Šolić z Glasgow University, toho času v Záhřebu, upozorňuje na Facebooku, že přísné testování a sledování kontaktů nakažených provádějí systematicky už dlouho země jako Chorvatsko a další středoevropské země, do západních médií se to však nedostane.- Počet mrtvých na celém světě je 443 685. Registrováno je 8 174 009 nákaz. Počty jsou zřejmě podceněny.- Vědci, kteří zkoumali splachování záchodů, informují, že pokud spláchnete záchod, aniž byste uzavřeli víko, aerosol, který se kolem záchodové mísy rozšíří vzduchem až na několik metrů, je tak intenzivní a tak dlouho přítomný ve vzduchu, že ho vdechnete. Bylo zjištěno, že koronavirus se vyskytuje v lidských výkalech. ZDE - Peking zintenzivňuje krizová opatření. Byly tam registrovány desítky nových nákaz a obyvatelům bylo zabráněno ve výjezdu z města. Stovky letů byly zrušeny, školy uzavřeny a všechny obytné bloky znovu zavedly přísné testování. V Pekingu je nyní 137 nákaz.- Šest amerických států zaznamenalo rekordní nárůst nákaz. Jsou to Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon a Texas. Rychle také narůstá počet lidí v nemocnicích. Zdravotníci poukazují na to, že nárůst je důsledkem znovuotevření podniků a shromažďování lidí během tzv. Memorial Day, víkendového svátky koncem května.- Japonští výzkumnívi potvrdili, že ke koronavirus přítomen ve stokách a v čističkách odpadních vod. Mohlo by to vyvolávat nové nákazy. Stejná situace je v Austrálii, v USA a v Evropě.- Počet mrtvých na koronavirus v Indii rekordně stoupl o 2000 za posledních 24 hodin na 11 903.- Mexiko zaznamenalo třetí nejvyšší počet úmrtí, 730.- V Brazílii za posledních 24 hodin stoupl počet nákaz o 34 918 na 923 189. Počet registrovaných mrtvých, zřejmě výrazně podhodnocený, je 45 241.- Britští vědci zjistili, že levný steroid dokáže zabránit úmrtí nejvážněji nemocných pacientů na koronavirus, těch na ventilátorech, o asi 30 procent.- Pandemie jako koronavirová jsou důsledkem toho, že lidství ničí přírodu, konstatovali šéfové OSN, Světové zdravotnické organizace a WWF International. ZDE