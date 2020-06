Počet nákaz na koronavirus globálně přesáhl 8 milionů

- Celkem je registrováno 8 001 138 nákaz a 434 849 úmrtí. Tyto počty jsou podhodnocené.



- Spojené státy mají více než čtvrtinu všech případů, 2 110 736 nákaz. V USA zemřelo 116 090 lidí.



- Brazílie je druhou nejpostiženější zemí, s 888 271 případy a 43 959 úmrtími.



- Rusko je na třetím místě, má více než 530 000 infekcí. Ovšem Rusko oficiálně registruje jen 7081 úmrtí způsobených koronavirem.



- USA: Lidé, kteří už mají jiné nemoci, jako cukrovku či nemoci srdce, končí v nemocnici šestkrát častěji než zdraví lidé a dvanáctkrát častěji než zdraví lidé umírají. Americká Centra pro zvládání a prevenci nemocí (CDC) zveřejnila dava o více než 1,7 milionecvh nákaz koronavirem a o 103 700 úmrtích do 30. května 2020. Nákaza vážně postihuje nebělochy téměř dvakrát častěji než bělochy. ZDE

- Peking zesílil testování a znovu zavedl omezení v některých oblastech poté, co se v čínském hlavní městě znovu objevila nákaza spojená s velkoobchodním trhem potravin. Všechna sportovní a zábavní centra v Pekingu byla v pondělí uzavřena. V Pekingu bylo registrováno více než 100 infekcí.- Mutace Covidu-19 podstatnou měrou zvyšují schopnost viru nakazit buňky, vyplývá z americké studie. Zřejmě to vysvětluje, proč rané epidemie v některých částech světa nezahltily tamější zdravotnictví tak jako epidemie v New Yorku a v Itálii.- Postoje amerických Republikánů, dosud bagatelizujících koronavirovou epidemii, protože postihovala především barevné, se začíná měnit - nakaženy jsou nyní i republikánské venkovské oblasti ZDE - Americký úřad pro správu potravin a léků FDA zrušil povolení používat pro léčbu COVIDU-19 hydrochlorochin, lék, který prosazoval Donald Trump. Navzdory tomuto rozhodnutí řekl Trump v polndělí, že jiné země prý vypracovaly vynikající zprávy o účinnosti tohoto léku, a stěžoval si, že jen americké úřady tomu nerozumějí.