Trump vzkazuje účastníkům svých předvolebních shromáždění, že ho nebudou moci žalovat, nakazí-li se na nich koronavirem

12. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 12.6. bylo v ČR registrováno 12.6. bylo v ČR registrováno nakažených, v nemocnici bylo 113 osob a 329 je znovu 1.1, což je alarmující, protože to znamená šíření epidemie ZDE. osob zemřelo. Hodnota R v ČR 9887

- V důsledku toho, že na COVID-19 umírá daleko větší množství nebělochů než bělochů, především pracovníků britského zdravotnictví, a to často i docela mladých lidí, si vyžádala britská vláda analýzu, proč to je. Skandálem je, že po jejím dokončení londýnská vláda zcenzurovala její velkou část a její doporučení - že pokud britské úřady efektivně nevyřeší diskriminaci nebělochů v britském zdravotnictví a v britské společnosti, koronavirovou pandemii nikdy nezvládne. Více o tom ZDE. Příbuzní 450 (!) britských nebělošských zdravotníků, kteří v koronavirové pandemii zemřeli, požadují od Johnsonovy vlády oficiální veřejné vyšetřování kůlničky na dříví, kterou tato vláda v Británii, na tomto morovém ostrově nedaleko Evropy, udělala ze své protikoronavirové strategie. Vyšetřování je zapotřebí, aby lidé dále neumírali, argumentuje nová organizace Bereaved Families for Justice (Rodiny pozůstalých za spravedlnost) ZDE - Navzdory rychle se šířící epidemii koronaviru v USA se Trump rozhodl znovu začít pořádat velká předvolební shromáždění. Účastníci nadcházejícího Trumpova předvolebního shromáždění v Tulse v Oklahomě byli informováni, že pokud se na shromáždění nakazí koronavirem, nebudou mít možnost za to Trumpa ani jeho předvolební kampaň žalovat. ZDE - Počet globálních nákaz překonal 7,5 milionu. Bylo potvrzeno 7 514 481 nákaz, celkem je registrováno 420 993 úmrtí. Tato čísla jsou výrazně podhodnocena.- Peking zaznamenal nový případ nákazy. Dvaapadesátiletý muž, který nikdy necestoval mimo město ani do zahraničí a s nikým podstatným se nesetkal, byl nakažen. Je to první případ za několik týdnů.- Fu Xuejie manželka zemřelého whistleblowera Dr Li Wenliang, porodila jejich syna. Dr Li Wenliang byl šikanován čínskou policií, že upozornil na vznik nového viru. Sám na něj zemřel 6. února.- Brazílie registrovala více než 30 000 nových nákaz za posledních 24 hodin! Celkem oficiálně registruje Brazílie 802 828 nákaz. Za posledních 24 hodin registrovala oficiálně 30 412 nových nákaz. Za posledních 24 hodin zemřelo v Brazílii dalších 1239 osob, celkem je v Brazílii oficiálně registrováno 40 919 úmrtí na koronavirus, je to třetí nejvyšší počet po USA a po Británii.- Pandemie koronaviru akceleruje v Africe. Prvních 100 000 nákaz vzniklo za 98 dní, druhých 100 000 Nákaz za pouhých 18 dní.- OSN: Pandemie riskuje že miliony dalších dětí budou nuceny dělat dětskou práci.- V Británii došlo v dubnu o zmenšení ekonomiky o rekordních 20,4 procent.- V Indii po uvolnění uzamčení země bylo ve čtvrtek zaznamenáno téměř 10 000 nových případů nákazy.- Světová zdravotnická organizace varuje, že situace se globálně zhoršuje, přestože v Evropě pandemie slábne. Celosvětově je registrováno každý den více než 100 000 nových nákaz. Téměř 75 procent těchto případů pochází z 10 zemí, včetně Indie, zemí jižní Asie a severní a jižní ameriky. USA má více než 2 miliony nákaz, Rusko více než půl milionu. V Africe, která se dosud pandemii víceméně vyhýbala, počet nákaz akceleruje. Nejnakaženějšími zeměmi jsou Jihoafrická republika, Alžírsko a Kamerun.- V Německu stoupl počet aktivních nákaz na 5460 - je to první nárůst za poslední dva měsíce. Ve čtvrtek bylo v Německu registrováno 555 nových nákaz. Celkem v Německu zemřelo 8755 osob, za posledních 24 hodin 26. ZDE