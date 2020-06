Bolsonarova zbraň proti COVIDU-19: Utajit počty nákaz a mrtvých

9. 6. 2020 / Fabiano Golgo





Brazílie je země s velmi vysokým počtem obětí koronaviru. Horší než v Brazílii je to jen ve Spojených státech. Brazílie má více než 10 procent všech případů nákazy na světě. Celkem 700 000 nákaz a téměř 40 000 mrtvých.



Univerzita Pelotas zveřejnila studii, která dokazuje, že reálné počty jsou ve skutečnosti téměř osmkrát vyšší, protože registrační systém nákaz a úmrtí brazilského zdravotnictví je chaotický a rozbitý.



Tak se prezident Jair Bolsonaro rozhodl, že nechce oficiální zprávy, které informují, že každý den umírá tisíc lidí.

Prvním terčem útoků každého despota je pravda. A populisté potřebují pravdu zmanipulovat, aby odpovídala jejich lživým narativům. Aby dal najevo, že své úmysly nijak neskrývá, Bolsonaro zveřejnil na Twitteru video, popírající vážnost koronavirové pandemie. Končí výrokem Benita Mussoliniho: "É melhor viver um dia como um leão, que cem como um cordeiro." "Je lepší žít jeden den jako lev než sto let jako ovce."







Aby dosáhl svého orwellovského cíle, nařídil prezident armádnímu plukovníku, který stojí v čele ministerstva zdravotnictví (dva předchozí ministři zdravotnictví, lékaři, rezignovali, protože Bolsonaro trval na prosazování chlorochinu jako údajného zázračného léku proti koronaviru), aby našel způsob, jak zamezit, aby média dostávala tyto informace.Od minulého pátku odkládá brazilské ministerstvo zdravotnictví zveřejňování denních informací obsahujících data o pandemii. Namísto aby byly tyto informace zveřejňovány v 19 hodin, jak tomu bylo dosud od začátku krize, informace jsou nyní zveřejňovány až ve 22 hodin. Bolsonarovým cílem je tak zamezit tomu, aby se informace o novém počtu nákaz a úmrtí dostávaly do večerního zpravodajského vysílání a aby bylo nemožné je zahrnout do tištěných novin.Brazilské ministerstvo zdravotnictví také začalo zveřejňovat pouze počty úmrtí za daný den, už neuvádí celkový počet úmrtí od začátku pandemie. Příkazem je, že se mají zveřejňovat jen počty těch denních úmrtí, kdy byl zemřelý před smrtí na COVID-19 pozitivně testován. Případy, kdy pacient umřel, než test potvrdil nákazu koronavirem, do počtu už nejsou zahrnovány. Vzhledem k tomu, že je v Brazílii velmi obtížné nechat se na koronavirus testovat, ve většině případů to trvá až 20 dní, než přijdou výsledky testu.Dalším příkazem je, že na informačních stránkách na internetu nesmějí být zveřejněna žádná data o koronavirových úmrtích, pokud je předem neschválí výkonný tajemník ministerstva, plukovník Elcio Franco, jmenovaný do funkce prozatímním ministrem plukovníkem Eduardem Pazuello. Franco plní příkazy hlavního ministra vládního sekretariátu generála Luize Eduarda Ramose, který často kritizuje, že média věnují "přehnanou" pozornost úmrtím na COVID-19. Tento ministr také přikázal, aby ministerské informace dávaly větší důraz na počet osob vyléčených z koronavirové infekce.Na postoj Bolsonarovy vlády vůči pandemii reagoval brazilský parlament. Předseda dolní komory parlamentu Rodrigo Maia přislíbil, že vytvoří nezávislou platformu pro monitorování těchto dat. Poukázal na to, že Brazílie je nyní součástí exkluzivního klubu tří zemí, spolu s Venezuelou a Severní Koreou, které jsou jedinými zeměmi cenzurujícími data týkající se pandemie.