USA navzdory Trumpovi dodají Ukrajině vojenskou pomoc v ceně 250 milionů dolarů

12. 6. 2020

Příští dodávka posune hodnotu celkové protiruské pomoci na úroveň 1,75 miliard dolarů, upozorňuje Patrick Tucker.

Pentagon pošle Ukrajině zbraně a další vojenskou pomoc v ceně 250 milionů dolarů v rámci čtyřletého programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Pomoc zahrnuje kontrabaterijní dělostřelecké radary, letecké průzkumné systémy, další taktické vybavení, produkty vojenské medicíny, kybernetickou obranu, "strategickou komunikaci" a další položky. Zásilka má pomoci Kyjevu v boji s Ruskem podporovanými silami okupujícími od roku 2014 Donbas.

V minulosti americká pomoc zahrnovala: Protitankové rakety Javelin, vysloužilé kutry americké Pobřežní stráže, nevyzbrojené bezpilotní letecké prostředky, radiostanice Harris, opancéřované vozy Humvee a komunikační vybavení. USA také pomohly s výcvikem ukrajinských sil zvláštního určení.

Vloni zneužití fondů USAI vedlo k impeachmentu vedenému proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Poté co úřad Office of Management and Budget zadržel 214 milionů, které Kongres přidělil iniciativě, Trump sdělil ukrajinskému protějšku, že pomoc by byla uvolněna až po klíčových projevech "přízně", včetně oznámení vyšetřování proti rodině kandidáta Demokratické strany Joe Bidena. Náměstkyně ministra obrany pro Rusko, Eurasii a Ukrajinu Laura Cooperová během vyšetřování uvedla, že Ukrajina splnila různé metriky pro politickou reformu a ministerstvo podporuje zaslání pomoci. Kontrolní orgán Government Accountability Office (GAO) zjistil, že zadržení prostředků představuje porušení zákona Impoundment Control Act.

Podrobnosti v angličtině: ZDE