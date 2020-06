Policejní rasismus v USA má hluboké kořeny

11. 6. 2020

Tato smutná historie podle Gibrana reflektuje obrovské selhání ekonomického systému a zároveň zrcadlí rasistickou hierarchii, která je hluboce zakořeněna v americké společnosti. Pokud hovoříme o dějinách zajišťování bezpečnosti, musíme zároveň hovořit o historii bělošské nadřazenosti a rasistického kapitalismu, míní Gibran.



Gibran je skeptický vůči představě, že by se americká policie mohla reformovat. Zároveň odmítá, že by se vážně debatovalo o zrušení policejních sborů. Hovoří se o tom, že je třeba vytvořit seznam různých úkonů – od rušení veřejného pořádku přes zdravotní prohlídky až po násilnou činnost – a poté se rozhodne, co z toho by měli policisté vykonávat. Zbytek finančních prostředků by měl být investován do veřejných služeb.



Některé z činností, které dosud vykonávali policisté, nyní můžou provádět sociální pracovníci a zdravotníci z dané komunity. Takhle to funguje v zemích, kde nebyla policie militarizována a kde jí nebyly poskytnuty neomezené prostředky, aby se mohla vůči vlastním občanům chovat jako vojenská moc na okupovaném území. Lidé mohou své problémy vyřešit pouze ve zdravých a fungujících společenstvích, konstatuje Gibran.

Celý rozhovor v angličtině ZDE