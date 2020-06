Trump si vymyslel, že policejní útok na penzistu "byla provokace Antify"

10. 6. 2020

Donald Trump si bez důkazů vymyslel, že pětasedmdesátiletý muž, který skončil v nemocnici poté, co ho policisté v městě Buffalo shodili na zem, je zřejmě "provokatér z Antify" a incident byl "provokace". Odborníci v USA Trumpa upozornili, že žádná "Antifa" jako organizace neexistuje.Dva policisté z Buffala byli obžalováni z fyzického útoku proti penzistovi poté, co z videa vyplynula, že shodili na zem Martina Gugina, pětasedmdesátiletého katolíka a dlouholetého mírového aktivistu, takovou silou, že se při pádu vážně zranil na zátylku.Guiginův právní zástupce Kelly Zarcone sdělil v úterý v televizi, že důchodce už byl propuštěn z jednotky intenzivní péče, ale "je stále v nemocnici a potřebuje klid"."Martin byl vždycky pokojným aktivistou, protože mu záleží na dnešní společnosti, zdůraznil Zarcone. "Nechápeme, proč by prezident Spojených států proti němu činil tak temná, nebezpečná a nepravdivá obvinění."Trump to opakoval z ultrapravicové televizní stanice One America News Network, která je známá šířením nepravdivých konspiračních teorií.Podrobnosti v angličtině ZDE