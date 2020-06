Vystrčilova cesta na Tchaj-wan

10. 6. 2020 / Boris Cvek

Na rozhodnutí pana Vystrčila, současného předsedy Senátu, který je mi na politika ODS už dlouhou dobu nezvykle sympatický, plánovanou cestu uskutečnit, se mi zdá nejzajímavější to, jak bude reagovat Čína. Oproti hodnotám, které dává pan Vystrčil svým rozhodnutím najevo, mi přijde celý klub obránců čínských zájmů (od pana prezidenta po pana Nečase) jako velmi nevábné sdružení.

Oceňuji ovšem také váhání pana Vystrčila a opatrné formulování jeho postojů v této věci. Na nějaký triumfalismus nad rozhodností Senátu nebo politické opozice není v této souvislosti místo. Ne snad proto, že by rozhodnutí pana Vystrčila (a Senátu) bylo chybné, ale proto, že jde o vážný test našich vztahů s Čínou, které by se neměly stát obětí vnitropolitických zájmů.

Největším úspěchem Vystrčilovy mise by bylo, kdyby se podařilo odrazit čínské pokusy o mistrování České republiky, aniž by to výrazně poškodilo vzájemné obchodní vztahy. Myslím, že to je možné. Mohlo by k tomu dojít prostě tím, že Čína přestane mít zájem o rady členů ochránců čínských zájmů v ČR, který se ukáže být příliš slabý.