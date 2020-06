Větší chaos jsme ještě nezažili. Kde najdeme odpovědi, vládo?

9. 6. 2020

“Bizarnější chvíle jsem ve svém životě zažila snad jen na koncertě Evy a Vaška,” vysvětluje zaměření brněnského protestu Hana Strašáková ze spolku Společně Brno. “Jeden den je oznámeno, že se rozvolňují opatření a shromažďovací právo nám tedy umožňuje se za dodržení určitých hygienických podmínek shromáždit. Další den vyjde najevo, že ministerstvo zdravotnictví si narozdíl od ministerstva vnitra myslí něco jiného a shromáždění omezí na počet do 500 osob. Další bizáry a chaotická nařízení se děly po celou dobu nouzového stavu. Už jsem jen čekala, kdy ministr Vojtěch začne své proslovy zpívat a Radek Vondráček mu k tomu bude hrát na kytaru.”

Co věta, to perla. Vláda jedná chaoticky, desetitisíce lidí v republice trpí nejistotou. Spolek Společně Brno se proto rozhodl připojit k celorepublikovým protestům Vy ještě nemáte dost?!, které pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Proběhne 9. 6. od 18 hodin na náměstí Svobody.

Spolek se proto rozhodl pojmout protest jako ukázku chaotického chování vlády. Plný nesrozumitelných nařízení, slibů, které nemohou být dodrženy, ale hlavně otázek, které zůstávají nezodpovězeny. “Iniciativa #PtámeSeVlády je v tuto chvíli nesmírně důležitá. Nai občané si jednak mohou uvědomit, že mají právo se ptát politiků, svých zástupců, které si zvolili, ale hlavně, že mají právo na odpovědi,” popisuje Ondřej Zeman ze spolku Společně Brno hlavní cíl akce.







“Vzduchoprázdno, chaos a nejasnosti v současné situaci nikomu nepomáhají. Nikdo neví, co nastane zítra, natož za týden. Vláda není schopná ani pořádně obhájit nákupy roušek u pochybných firem, poklonkování Číně, nejasná nařízení, těžko dosažitelné příspěvky pro živnostníky nebo to, proč finance na tyto příspěvky berou z rozpočtů obcí a krajů. I proto vládě opět položíme otázky, které nás pálí. A tentokrát se nenecháme odbýt lží, nebo mlčením.”





Na demonstraci také pořadatelé akce řeknou, jaký virus v naší zemi skutečně řádí. Zazní politické písně na současná témata od písničkáře Luďka Strašáka, Slam poetry Tadeáše Múdrého a nakonec možná přijde i samotný pan premiér. Hosté akce zmíní také volby do Rady ČT a ČRo, chaos v opatřeních a zazní také osobní příběh organizátorky protestů z regionu. “Akce je pro 500 lidí. Místo akce ohraničíme páskou, kam vpustíme jen 500 lidí a na zem nakreslíme značky pro udržování dvoumetrových rozestupů. Je nám líto, že je akce omezena, ale ukazuje to jen další bizarnosti v nařízeních vlády. To, jaká správná opatření máme zajistit, aby akce mohla proběhnout, nebyla schopna vysvětlit ani krajská hygienická stanice. Proto jsme lidem, kteří budou 500+ nabídli, že když už budou v centru, můžou třeba vyleštit výlohu McDonaldu, dát si pivo na zahrádce nebo spočítat dlažební kostky na náměstí Svobody,” upřesňuje opatření Hana Strašáková.





Hana Strašáková



spolek Společně Brno



