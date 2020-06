Propad a trapas: Britský velvyslanec v ČR děkuje jednomu z nejkontroverznějších českých populistů

14. 6. 2020 / Jan Čulík

I thought that diplomats are supposed to be impartial.





Jak na to poukazují mnozí, málokterá historická osobnost je nerozporná. Vytvářet z politických důvodů mytologické, lživé představy o tom, že byl někdo dobrodinec či génius, je vždycky nebezpečné.



Přestože nikdo nepopírá, že se Winston Churchill velkou měrou podílel na porážce německého nacismu za druhé světové války (potíž je, že v brexitérské Anglii nyní vládne mýtus, že nad nacisty zvítězila Anglie za Churchillova vedení sama, podíl Spojených států, Sovětského svazu a vojáků z nacisty porobených národů se zcela pomíjí) je naprosto nesporné, že Churchill byl tvrdý rasista. Ostře se stavěl proti nezávislosti Indie. Argumentoval, že britský imperialismus (který byl pro porobené národy často krvavý, viz brutální potlačení povstání Mau Mau Brity v Africe) je pro "primitivní" a "podřadné rasy" prospěšný.V roce 1937 se Winston Churchill vyjádřil: "Nepřijímám, například, že americkým indiánům či australským domorodcům byla učiněna velká křivda. Nepřijímám, že tito lidé byli poškozeni skutečností, že silnější rasa, rasa vyšší kvality, zkušenější rasa, přišla a převzala jejich místo."Řekl také: "Nenávidím Indy... je to divošský národ s divošským náboženstvím." O Palestincích se vyjádřil, že "jsou to barbarské hordy, které nejedí nic jiného než trus velbloudů".Churchill byl také známým stoupencem eugeniky. Schvaloval izolaci "lidí mdlého rozumu" a zajímal se o myšlenku sterilizace, jejímž cílem mělo být zastavení rozmnožování "neschopných" lidí, kteří "zosobňují velké nebezpečí lidské rase".Churchill byl také přesvědčen, že Británie zvítězí nad nacistickým Německem, protože britská "rasa" je nadřazená Prusům, což býval "barbarský kmen".Když hovořil o nepokojném obyvatelstvu severozápadní Asie, bědoval nad "přecitilivělostí" svých kolegů, kteří "nepodporují užívání jedovatého plynu proti necivilizovaným kmenům".Když se začátkem své kariéry Churchill podílel na potlačování povstání v Súdánu, vytahoval se, že usmrtil "tři divochy".Tou dobou jako mladý poslanec britské Dolní sněmovny Churchill podporoval britské vojenské výboje do zahraničí a zdůrazňoval, že "árijská rasa bude triumfovat".Nejkontroverznější je hladomor v Bengálsku v letech 1943-44. Churchill je obviňován, že vyvraždil 3 miliony Indů. Historikové dosáhli konsensu, že Churchillovo jednání k hladomoru v Bengálsku r. 1943 podstatnou měrou přispělo.Když znepokojení britští činitele psali Churchillovi a varovali ho, že způsobuje zbytečné ztráty na životech, Churchill reagoval: "Proč Gándhí ještě neumřel?" a dodal, že hladomor je způsoben tím, že se "Indové množí jak králíci." ZDE Všechno tohle šokujícím způsobem britský velvyslanec v Praze přehlíží. Svou podporou pro kontroverzního populistu Duku, který proslul v ČR nepřijatelnými postoji a výroky, Archer diskredituje britskou diplomatickou službu. Diplomat se přece nemůže v zemi, v níž slouží, identifikovat s představitelem určitého politického proudu, a tuplem ne, pokud jde o kontroverzního populistu.Dokonce i vnučka Winstona Churchilla se vyjádřila, že Churchillova socha bude muset zřejmě skončit v muzeu. Oprávněný je argument, že sochy historických vrahů nemají být na piedestalech v britských a amerických městech, ani nikde jinde, ale mají být umístěny v muzeích v řádném kontextu. Diskuse o sporné britské minulosti je absolutně zdravá - kéž by probíhala podobná diskuse i v ČR, například o vraždění Romů či o trvale drsném rasismu vůči Romům a nebělochům v České republice.Potíž ovšem je, že vyslanec Archer má nezáviděníhodný úkol. Británie kvůli kontroverzně prosazenému brexitérství skupinou maniaků ve vládě, kteří nyní nejsou schopni realizovat jakákoliv efektivní opatření proti koronavirové nákaze, protože lhář a podvodník Johnson, vědom si toho, že je neschopný, záměrně jmenoval do své vlády ještě neschopnější lidi, než je on sám (některé z nich jeho předchůdkyně Theresa Mayová ze své vlády pro drsné porušování vládních norem vyhodila, Johnson je vzal zpět!).Brexit v Británii znamenal vítězství fundamentalistických, neschopných ideologů, kteří nejsou vstavu vnímat realitu. Proto také nezvládli pandemii. Je charakteristické, že pandemie zuří nejvíce zemích ovládaných populisty: v USA, v Brazílii, v Británii, v Rusku...Archer se snaží udržovat v České republice falešnou představu, že Británie, respektive spíše Anglie (Skotsko nemá s nacionalistickým populismem, který ovládl londýnskou vládu, nic společného) je i nadále vzornou starobylou demokracií. Bohužel tomu tak už není. Británie se stala, jak mnozí konstatují, "ostrovem moru", v důsledku nekompetentní ideologickou vládou nezvládnuté pandemie. Johnson svými kontroverzními výroky na Twitteru vyvolal v sobotu neuvěřitelné ultrapravicové orgie v Londýně, kdy ultrapravičáci, hájící na popud jeho tweetů Churchillovu sochu při tom hajlovali vztyčenou pravicí a fyzicky útočili na londýnskou policii. Archer neinformuje o tom, že kvůli brexitu Johnsonova vláda několik málo měsíců před pandemií zrušila vládní tým pro boj s pandemiemi. Neinformuje o tom, že po kontroverzi, kdy Johnsonův hlavní politický poradce Dominic Cummings, jehož i bývalý premiér David Cameron označil za kariérního psychopata , porušil předpisy karantény, vyhodila jeho vláda z tiskových konferencí o průběhu pandemie vysokou zdravotnici, která nebyla ochotna Cummingsův poklesek tolerovat. Neinformuje o tom, že Johnsonova vláda se odmítá podrobovat kritickým rozhovorům v britských médiích a neposkytuje rozhovory seriozním televizním publicistickým pořadům, jako jsou Channel 4 News či v televizi BBC Newsnight, že vyhrožuje, že odebere televizi Channel 4 vysílací licenci a vyvíjí politický tlak na BBC. Neinformuje, že Johnsonova vláda se opakovaně snaží zamezovat kontrole své činnnosti parlamentem.Politické změny směrem k alarmujícímu populismu znamenají vážný propad britské demokracie. Archer tím, že podporuje Dominika Duku, i otřepané stereotypy o Churchillovi, jen charakteristicky dokazuje úpadek kdysi velké země. Pro Archera by mělo být alarmující, že se na jeho stranu v této kontroverzi postavil i ostře manipulativní, ultrapravicový server. Bylo by pro něho poctou ve čtyřicátých letech, že ho podporuje