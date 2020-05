Rozhovor Britských listů 285. Česká novinařina je v troskách

22. 5. 2020









Mainstreamová česká média v těchto dnech řeší především údajnou aféru ruských špionů, kteří měli plánovat ricinem usmrtit některé české politiky. Zaprvé, je to skutečně zpráva, nebo mámení, a zadruhé, je toto opravdu to nejdůležitější, čím by se měla v současnosti zabývat média v ČR? Ta, jak se zdá, vůbec nepochopila, že se svět změnil a že v dosud obdivovaných Spojených státech vládne stejný maniak s diktátorskými tendencemi jako v Rusku či v Číně. Na toto a další témata hovoří Jan Čulík s Danielem Veselým, Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 22. května 2020.