Spojené státy vykoupily veškeré světové zásoby léku proti COVIDu-19

1. 7. 2020





Žádná jiná země si nebude moci koupit skoro žádný remdesivir, který napomáhá uzdravení z COVIDu-19, nejméně po dobu čtvrt roku



Spojené státy vykoupily na nadcházející tři měsíce všechny světové zásoby jednoho z dvou léků, o nichž bylo zjištěno, že fungují proti COVIDu-19. Na Evropu ani ostatní svět nyní na čtvrt roku nezbývá skoro nic.



Experti a aktivisté jsou zděšeni, jednak touto jednostrannou akcí USA ohledně remdesiviru a jednak širšími dopady této akce, například co to bude znamenat, až bude k dispozici vakcína proti koronaviru. Spojené státy už dokázaly, že jsou připraveny přeplatit a vyšachovat všechny ostatní země s cílem získat zdravotnické zásoby a léky výlučně pro USA.



Remdesivir, první lék, který licenční úřady v USA schválily jako lék pro léčení COVIDu-19, vyrábí firma Gilead. Bylo prokázáno, že remdesivir pomáhá lidem se z choroby zotavit rychleji. Prvních 140 000 dávek, které byly poskytnuty testování tohoto léku po celém světě, už bylo použito. Trumpova vláda nyní zakoupila dalších 500 000 dávek, co je veškerá výroba firmy Gilead za červenec a 90 procent její výroby za srpen a září 2020.Lék, který byl vytvořen proti ebole, ale proti té nákaze nefungoval, je patentován výlučně pro firmu Gilead, což znamená, že žádná jiná firma v bohatých zemích ho nesmí vyrábět. Cena léku je asi 3200 dolarů za jednu léčbu, která se skládá z šesti dávek.Nákup těchto půl milionu dávek Spojenými státy byl oznámen v situaci, kdy se nákaza koronavirem v USA vymyká z rukou. "Jdeme nesprávným směrem," řekl v americkém Senátu hlavní americký epidemiolog dr. Anthony Fauci. Minulý týden zaznamenaly USA rekord 40 000 nákaz denně. Fauci "nebude překvapen, pokud počet nákaz dosáhne 100 000 denně." Nemůže předpovědět, kolik lidí zemře, ale "nebude to příjemné, to vám garantuju."Spojené státy mají více než 2,5 milionu registrovaných nákaz. Vykoupení veškeré světové zásoby remdesiviru není jen reakcí na šíření nákazy v USA a nárůst počtu umírajících. V této pandemii zaujaly Spojené státy postoj "Amerika v první řadě". Podobným způsobem se USA pokoušejí rezervovat si v první řadě přístup k vakcíně proti koronaviru, tam to ale nebude tak jednoduché.Druhý lék, účinný proti koronaviru, je steroid dexametazon. Ten se Spojené státy nepokusily vykoupit, protože to není zapotřebí - ten lék je 60 let starý, levný a je k dispozici všude.Podrobnosti v angličtině ZDE