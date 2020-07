Proč Francie kdysi mířila jadernými zbraněmi na Německo

3. 7. 2020

Během studené války Francie pro případ sovětské invaze mířila svými jadernými zbraněmi na Německo, upozorňuje Caleb Larson.

Dnes má Francie třetí největší jaderný arzenál na světě, za Ruskem a Spojenými státy. Na rozdíl od americké nebo ruské jaderné triády tvořené jadernými zbraněmi umístěnými ve vzduchu, na zemi a na moři, Francie udržuje jadernou dyádu vzdušných a námořních jaderných raket. Ale do poloviny 90. let měla Francie také pozemní jaderný komponent.

Vždy nezávislá Francie v roce 1966 opustila [vojenskou složku] NATO a sledovala nezávislou jadernou strategii. Ještě i po návratu v roce 2009 Francie odmítla podřídit svůj jaderný arzenál kolektivní obraně aliance, navzdory sdílení globálních strategických cílů, jako čelit nově asertivnímu Rusku.

Francouzský pozemní jaderný deterent existuje od roku 1971, kdy byla ve Vaucluse na jihovýchodě Francie postavena sila pro jaderné rakety. Tato sila měla zajistit Francii před sovětskou invazí postupující z Východního Německa přes Západní Německo až na francouzskou hranici. V té době francouzské strategické myšlení mělo za to, že sovětské invazní síly by zřejmě nebyly zastaveny konvenčními zbraněmi. Rakety v silech měly dostatečný dolet k zasažení cílů v Rusku - a zřejmě dost na to, aby zasáhly Moskvu.

V tandemu s francouzskými raketami v silech byla postavena také mobilní odpalovací zařízení - francouzský taktický raketový systém Pluton - který se v případě krize mohl hýbat a nebyl tak zranitelný útokem na nehybné silo.

Systém Pluton byl v zásadě jednostupňovou raketou na pevné pohonné hmoty umístěnou na podvozku francouzského tanku AMX 30. Vlastnosti tanku činily systém Pluton velmi mobilním, dokonce i ve skromných podmínkách na bojišti.

Ačkoliv byl vysoce mobilní, systém Pluton měl jen omezený dolet, jen 120 km. To omezovalo seznam možných cílů na ty, které ležely v samotné Francii, nebo v Západním Německu. Aby zvýšila dolet, Francie v polovině 80. let vyvinula následný raketový systém Hadès.

