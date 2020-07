2. 7. 2020

Oficiální počet osob, které v Brazílii zemřely na Covid-10, dosáhl ve středu 60 000. Pouze Spojené státy hlásí více obětí než tato jihoamerická země. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že pandemie je nejhorší v Severní a Jižní Americe, kde by se počet obětí této infekční choroby mohl do října tohoto roku ztrojnásobit na 627 000.

Podle regionální ředitelky WHO pro Severní a Jižní Ameriku Carissy Etienne mohou být státy a města, jež nedodržují nebo předčasně uvolňují preventivní opatření, zaplaveny novými případy.

Původní text v angličtině ZDE