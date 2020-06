Američtí činitelé znepokojeni: "Trump je pro USA vážné bezpečnostní riziko"

30. 6. 2020

Tyto telefonáty vedly vysoké představitele Trumpovy vlády - včetně poradců pro národní bezpečnoset H.R. McMastera a Johna Boltona, ministra obrany Jamese Mattise, ministra zahraničí Rexe Tillersona, a šéfa štábu v Bílém domě Johna Kellyho, že byl Trump často během těchto telefonátů zcela "obětí svých bludů". Během času nedošlo k žádnému zlepšení. Trump si dál myslí, že dokáže buď svým šarmem nebo svým zastrašováním přimět téměř jakéhokoliv zahraničního vedoucího politika, aby kapituloval vůči tomu, co Trump chce, a Trump při tom vždycky prosazuje vlastní agendu, nikoliv zájem amerického státu.Znepokojení těchto činitelů ohledně Trumpových telefonů, a zejména Trumpova uctivost vůči Putinovi, nabývají nového významu v důsledku právě zveřejněných zpráv, že byl zřejmě Trump letos v březnu informován, že Rusko nabídlo Talibanu odměnu za zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu - ale neučinil proti tomu nic. Zdroje pro CNN uvádějí, že Trump hovořil s Putinem o tom, že chce stáhnout americké vojáky z Afghánistánu, nikoliv však o ruských odměnách za zabíjení amerických vojáků.Daleko nejčastěji hovořil Trump telefonicky s tureckým prezidentem Erdoganem, který někdy telefonoval do Bílého domu nejméně dvakrát týdně a okamžitě byl vždycky na Trumpův příkaz přepojen přímo k němu. Mezitím, Trump systematicky útočil na vedoucí představitele hlavních spojenců Američanů a ponižoval je. Zejména ponižoval dvě ženy: premiérce Velké Británie Therese Mayové neustále říkal, že je slabá a nemá odvah,u a německé kancléřce Merkelové, že je "blbá".Trump se neustále v telefonátech chvástal šéfům států, včetně saúdského autokratického královského dědice Mohammeda bin Salmána a severokorejského diktátora Kom Jong Una, jak je nesmírně bohatý, jak je geniální, jak obrovské úspěchy zaznamenal jako americký prezident a jací byli jeho předchůdci v Oválné pracovně idioti.V rozhovorech s Putinem a s Erdoganem se Trump zvlášť vyžíval v nadávání bývalým prezidentům Georgi W. Bushovi a Baracku Obamovi a trvdil, že jednání s ním samotným, Trumpem, bude pro zahraniční politiky daleko plodnější než jednání s předchozími americkými vládami. "Věděli hovno," říkal opakovaně Trump o Bushovi a o Obamovi, když mluvil s Putinem a s Erdoganem.O tomtéž svědčí John Bolton ve své knize, i když jeho svědectví se týká daleko kratšího období. Stejně jako Bolton, i zdroje CNN uvádějí, že Trump neustále dával přednost svým osobním zájmům - především zájmu na svém znovuzvolení a pomstě osobám, které Trump považuje za své kritiky a za své osobní nepřátele - před zájmem státu.Jeden pracovník Bílého domu seznámený téměř se všemi Trumpovými telefonáty s šéfy Ruska, Turecka, Kanady, Austrálie a západní Evropy, charakterizoval tyto telefonáty kumulativně jako "hnus a sprostotu", která natolik ohrožovala americké bezpečnostní zájmy, že kdyby američtí poslanci slyšeli svědectví lidí seznámených s těmito rozhovory, anebo kdyby slyšeli ty rozhovory anebo si přečetli jejich transkripty, ani vysocí členové Republikánské strany by si už nedokázali udržet důvěru v Trumpa.Škodlivý dopad těchto rozhovorů je důsledkem Trumpova tónu, jeho hysterických záchvatů a útoků proti spojencům, jeho podlézání autoritářům a diktátorům, jeho neznalosti historie a absenci jakékoliv přípravy, stejně jako znepokojujícího obsahu těch telefonátů. Někdejší ředitel amerických výzvědných služeb Dan Coates vyjádřil svým podřízeným znepokojení, že Trumpovy telefonáty ochromují systematické vedení vztahů s druhými zeměmi i americké cíle po celém světě. O tomtéž hovořil i John Kelly.Dva zdroje srovnaly Trumpovy telefonáty se zahraničními činiteli s jeho nedávnými "tiskovými konferencemi" o koronavirové pandemii: nestrukturovaný proud vědomí bez faktů, blábolení, plné fantasmagorií či náhlých výroků založených na jeho intuici, hádání, názorech moderátorů Fox News a na dezinformacích ze sociálních sítí.Kromě nadávání Merkelové a Mayové Trump byl pravidelně agresivní a ponižoval v telefonátech další představitele západní aliance - včetně francouzského prezidenta Macrona, kanadského premiéra Trudeaua a australského premiéra Scotta Morrisona - stejně agresivním a nepřátelským způsobem, jak mluví s některými americkými guvernéry o koronaviru.Vedle Erdogana inicioval největší množství telefonátů s Trumpem Macron, který se snažil Trumpa přesvědčit, aby změnil svou environmentální a bezpečnostní strategii - včetně postoje vůči globálnímu oteplování - a snažil se ho přesvědčit, aby neodstupoval od multilaterální jaderné dohody s Íránem. Macron se se svými argumenty u Trumpa většinou nikam nedostal. Trumpa Macronovy požadavky iritovaly a reagoval na ně blábolením a poučováním, které jeden zdroj charakterizoval jako "verbální bičování", zejména ohledně toho, že Francie a ostatní země neinvestují dost peněz do NATO, mají příliš liberální imigrační politiku a obchodní nerovnováhu s USA.Avšak Trumpovy nejzákeřnější útoky byly zacíleny na šéfky států. V telefonátech Trump tvrdě ponižoval Mayovou i Merkelovou slovními útoky, které jeden zdroj charakterizoval jako "téměř sadistické". "Některé věci, které Trump říkal Angele Merkelové, jsou prostě neuvěřitelné. Říkal jí, že je 'blbá'a obviňoval ji, že je v kapse Rusů. Nejtvrdší je v telefonátech vůči těm, které považuje za slabé, a nejslabší vůči těm, vůči nimž by měl být tvrdý."Ty telefonáty "jsou tak nezvyklé", potvrdil jeden německý činitel, že v Berlíně byla zavedena zvláštní opatření, aby byl jejich obsah přísně utajen. Tento německý činitel charakterizoval Trumpovo chování vůči Merkelové jako "velmi agresivní" a řekl, že přístup k těm telefonátům má jen malý okruh německých činitelů. "Je to jen skupinka lidí, a hlavní důvod je, že ty telefonáty jsou opravdu problematické."Trumpovy rozhovory s Theresou Mayovou, britskou premiérkou v letech 2016-2019, byly "ponižující a agresivní". Trump na ni útočil, říkal jí, že je "hloupá" a bezpáteřná ve svém přístupu k brexitu, k NATO a k imigraci."Kvůli něčemu se na Theresu Mayovou rozzuřil, a pak jí v telefonátu nadával. Je to stejná interakce ve všem - ať je to koronavirus nebo brexit - on se prostě nekontroluje."Merkelová zůstávala klidná tváří v tvář vůči Trumpovým útokům a systematicky reagovala na jeho blábolení citováním faktů. Výše zmíněný německý činitel uvedl, že během návštěvy Merkelové v Bílém domě před dvěma lety byl Trump vůči ní velmi agresivní a "choval se velmi sporným způsobem". "Kancléřka zachovala klid, a totéž dělá v těch telefonátech."Premiérku Theresu Mayovou však Trumpovy útoky vyváděly z míry a znervózňovaly. "On ji zcela jasně zastrašoval a dělal to záměrně."Telefonáty s Putinem a s Erdoganem byly mimořádně pozoruhodné, protože Trump téměř nikdy nebyl pořádně připraven, takže se nechal nejrůznějším způsobem zneužívat - částečně proto, že tyto telefonáty byly zcela jistě nahrávány tajnými službami a dalšími institucemi druhých zemí.V telefonátech s Putinem Trump hovořil především sám o sobě. Často přeháněl, vychvaloval se, chlubil se svým "bezprecedentním" úspěchem při stimulaci americké ekonomiky, a opakovaně tvrdil, jak daleko chytřejší a silnější je on sám ve srovnáni s "imbecily" a "slabochy", kteří před ním zastávali prezidentský úřad (především Obama), nadšeně hovořil o tom, jak řídil soutěž Miss Universe v Moskvě, a podlézavě usiloval o Putinův obdiv a o jeho schválení Trumpových úspěchů. Putin nad ním má absolutní vrch, svědčil jeden vysoký americký vládni činitel - Putin je podle něho šachový velmistr, kdežto Trump si občas zahraje dámu. Zatímco Putin destabilizuje Západ, americký prezident tam sedí "a myslí si, že se může vychvalovat jako byznysmen a jako tvrďoch a že ho proto bude Putin respektovat." (Občas zněly telefonáty Putin-Trump, jako "dva chlapi v parní lázni", řekl jeden zdroj.)Mnoho Trumpových telefonátů s Putinem vysoké americké bezpečnostní činitele naprosto ohromilo, především způsobem, jimž se Trump dožadoval Putinova obdivu a usiloval o jeho pochvalu, zatímco zcela ignoroval důležité otázky politické strategie v bilaterální agendě obou zemí, včetně lidských práv a kontroly zbrojení, o nichž se nikdy pořádně nejednalo.Dva vysocí činitelé americké vlády konstatovali, že Trump v telefonátech naivně přeceňoval Rusko - druhořadý totalitní stát s méně než 4 procenty světového HDP - a ochromoval tvrdší postoj amerického Kongresu vůči Rusku. "Trump se vzdal výhody, kterou jsme těžce získali ve studené válce, tím, že dal Putinovi legitimitu, kterou nikdy neměl. Hodil Rusku záchranný pás, protože neni pochyb, že Rusko je upadávající velmoc. Trump si hraje s něčím, čemu nerozumí a dává Rusku moc, kterou oni zneužijí agresivně." Nejvážnější chybou bylo stažení amerických vojsk ze Sýrie. "Prostě to Rusku celé předal."Nesmírně časté telefonáty s Erdoganem, během nichž se Erdogan od Trumpa dožadoval různých úsluh, zvlášť znepokojovaly McMastera, Boltona a Kellyho, zejména i proto, že Erdogan se vyhýbal normálním protokolům americké Národní bezpečnostní rady a rovnou mluvil jedině s Trumpem.Ërdogan brzo věděl tak dobře, kdy Trumpa telefonicky zastihne, že někteří pracovníci Bílého domu podezřívali, že turecké výzvědné služby využívají Trumpova denního programu a informují Erdogana, kdy může Trumpovi volat. Někdy volal Erdogan Trumpovi, když ten byl na golfovém hřišti, a Trump zastavil hru a dlouze s Erdoganem telefonoval.Zdroje charakterizují Trumpa jako zoufale neinformovaného o historii konfliktu v Sýrii a všeobecně na Blízkém východě a uvádějí, že byl často přistižen, že neví, o co jde, a byl neschopen s Erdoganem hovořit o podrobnostech. "Erdogan ho vždycky absolutně zmanipuloval."Škodlivá Trumpova rozhodnutí ohledně Sýrie - včetně stažení amerických vojsk, což pak umožnilo Turecku útočit na Kurdy, kteří pomáhali USA bojovat proti Islámskému státu i oslabení NATO, to vše bylo přímým důsledkem Erdoganovy schopnosti manipulovat Trumpa ve svých telefonátech.Podrobnosti v angličtině ZDE