Trump podepsal nařízení, které u státních zaměstnanců staví pracovní dovednosti nad vzdělání

1. 7. 2020

Absolvování vysoké školy už Američanům neposkytne výhody, pokud se budou ucházet o místo ve státní službě, upozorňuje Michael Collins.

Prezident Donald Trump podepsal nařízení, které změní praxi zaměstnávání ve státním sektoru tak, aby uchazečovy dovednosti nadřadil nad diplom z vysoké školy.

Představitelé administrativy tvrdí, že změna vládě umožní najímat inkluzívnější pracovní sílu v závislosti na dovednostech místo na úrovni vzdělání.

"To zajistí, že budeme schopni najímat na základě talentu a rozšířit náš vesmír o kvalifikované kandidáty a zajistit rovnější výběr," prohlásila k tomu Ivanka Trumpová.

Prezidentova dcera je současně předsedkyní organizace American Workforce Policy Advisory Board, která byla vytvořena v roce 2018 a pověřena doporučováním způsobů, jak zlepšit přípravu k výkonu zaměstnání. Prezident podepsal nařízení během zasedání řídící rady organizace v pátek.

"Federální vláda už nebude úzce soustředěna na to, kam jste chodili do školy, ale na dovednosti a talent, které přinesete do práce," řekla Trumpová.

Federální vláda je v USA největším zaměstnavatelem s 2,1 milionu úředníků.

