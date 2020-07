Nechápu, proč musí být česká společnost tak neuvěřitelně rasistická

6. 7. 2020 / Jan Čulík

29. května. když jel domů z interview v Channel 4, poté, co jeho video prvního incidentu vyvolalo pozornost na sociálních sítích, ho policie zastavila znovu asi v 16.30, nedaleko Cannon Street v centrálním Londýně.





Getting your vehicle stopped, getting dragged out of it & getting handcuffed in the process - with a full car & body search - was unjustified by the Metropolitan Police.



This coronavirus pandemic isn't going away & no PPE was used until I voiced up.



I may now have COVID-19. 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/MEQLdgN6h2 — Ryan Colaço (Ryan C™) #Arsenal #BlackLivesMatter (@Ryan_Colaco) May 23, 2020

Třicetiletý Ryan Colaço, jehož zaměstnáním je vyhledávat lokace pro natáčení hraných filmů, se vracel z televizního studia Channel 4 News, kde poskytl rozhovor o tom, že ho jako nebělocha systematicky diskriminuje londýnská policie a neustále ho v londýnských ulicích zastavuje a prohledává a kontroluje.Paradoxní bylo, že práce na cestě z televize, kde na toto téma poskytl rozhovor, policie opět na ulici zastavila jeho BMW. Podařilo se mu zatelefonovat redaktorce, která ho právě interviewovala: "Už mě zase zatýkají."Policisté rozbili okno Colaçova BMW, když - jak je vidět na videu, odmítl vystoupit, dokud mu nebude zaručeno, že mu nebudou dávat pouta.Když policista rozbil okno jeho vozu, nevěděl, že Colaço zrovna jede z televize, kde byl interviewován o tom, že ho kvůli jeho nebělošství londýnská policie neustále šikanuje.K incidentu došlo dne 22. května 2020 v 11 hodin dopoledne. Colaço konstatuje, že poté, co ho "agresivně sledoval" policejní vůz, bylo jeho auto zablokováno, policisté přiběhli k jeho vozu a začali bušit do jeho okna. Tvrdili, že z auta cítili konopí.Když se dotazoval, proč ho zatýkají, policisté dali Colaçovi pouta. Souhlasil, že vystoupí z auta, policisté ho prohledali, prohledali také jeho automobil, a nenašli nic."V životě jsem neměl v ruce ani jsem nikdy nepožíval žádné droby," konstatoval Colaço. "Bylo mi jasné, že se na mě snaží něco ušít. Poté, jak se ke mně už léta chovají, jim nevěřím. Oni vás zastaví a prohlížejí a až následně si vymyslí důvod, proč vás zastavili."Colaço svědčil o tom, že byl policií zastaven a prohledáván asi dvacetkrát, avšak má zcela čistý trestní rejstřík. Čelí možnosti trestního stíhání, že blokoval prohlídku svého automobilu, zda v něm nejsou drogy, poté, co byl propuštěn.







This is jaw-droppingly shocking and upsetting https://t.co/kolYfOtDPR — Robert Peston (@Peston) July 5, 2020

Když se dotazoval, proč ho chtějí policisté znovu prohledávat, poté, co tvrdili, že má v opasku schované drogy, policisté, jak je zaznamenáno na videu, rozbili okno jeho auta."Nejprve tam byli dva policisté - během několika minut jsem byl obklopen," uvedl. "Velmi mě zastrašovali. V opasku jsem samozřejmě žádné drogy neměl. Nevzali v úvahu mou bezpečnost, když mi rozbili to okno. Řekl jsem jim, že z auta vystoupím, ale nechci, aby mi dávali pouta."Policisté ho vyvlekli z automobilu a donutili ho lehnout si na zem, udeřili jeho hlavou o zem a pak ho vrhli, tváří napřed, proti zdi, čímž mu způsobili vážnou bolest hlady. Dali mu pouta, vzali mu krev, jestli neobsahuje drogu, odvezli ho na policejní stanici, kde ho svlékli donaha. Byl propuštěn o 12 hodin později. Nic u něho nenašli.V pět hodin ráno musel jít pěšky na vzdálenost půl druhého kilometru pro svůj automobil, který mu byl zkonfiskován. Během té chůze ho zastavili další policisté v policejním autě, kteří se ho ptali, proč jde po ulici v pět hodin ráno. Colaço pak musel čekat až do 9.30 dopoledne, než mu automobil byl vydán."Když policista mé auto vyvezl, viděl jsem, že všude je ještě rozbité sklo," řekl. "Měl jsem hlavu v dlaních. Řekli, že to sklo nezametou a odmítli uhradit rozbité okno. Moje auto bylo také poškozeno. Že se to stalo, když jsem zrovna jel z televize, kde jsem byl interviewován o tom, jak mě policie diskriminuje, to byste si nevymysleli."Nakonec odjel se svým autem domů a druhý den navštívil nemocnici. Pak podal oficiální stížnost na policii i dohližitelskému úřadu nad policií. Konstatoval, že s ním nezacházeli jako s člověkem a že od té doby trpí vážným paranoidním strachem, kdykoliv kamkoliv jede automobilem."Argumentují, že jsem se stal obětí trestného činu poškození mého automobilu a osobního fyzického útoku. Byl to velmi traumatický zážitek a myslím na to každý den."Podrobnosti v angličtině ZDE Dva britští vrcholní sportovci, běžkyně Bianca Williams a její partner obvinili londýnskou Metropolitní policii z rasového profilování poté, co bylo jejich auto zastaveno, byli z něho vytaženi a dostali pouta, v autě měli svého tříměsíčního syna.Willamsová, 26, je držitelka evropské zlaté medaile a zlaté medaile Britského společenství národů a její partner Ricardo dos Santos, 25, portugalský držitel rekordu na 400 metrů, se stali terčem policejní akce, protože to jsou černoši a jeli v mercedesu.Dos Santos konstatoval, že je policie zastavila od listopadu 2017, kdy si koupili mercedes, nejméně patnáctkrát.Podrobnosti v angličtině ZDE Robert Peston, britská komerční televize ITV. Toto je ohromující, šokující a deprimující: