Bolsonarova továrna na fake news

10. 7. 2020 / Fabiano Golgo

Foto: Carlos Bolsonaro ve své "Kanceláři nenávisti" v brazilském prezidentském paláci



Facebook vymazal 35 účtů, 14 stránek a 1 skupinu. Zlikvidoval také 38 účtů na Instagramu, přímo spojených s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem a jeho třemi nejstaršími syny.



Většinu stránek, které Facebook vymazal, spravoval Tercio Arnaud Tomaz, přímý poradce prezidenta Bolsonara. Je placen z veřejných peněz, aby pracoval jako administrátor některých profilů, které šířily lživé "zprávy" a útoky proti Nejvyššímu soudu. Je také členem takzvané "Kanceláře nenávisti", kterou řídí prezidentův syn Carlos Bolsonaro.





Účty této skupiny byly zlikvidovány jak na Facebooku, tak na Instagramu, poté, co proběhlo vyšetřování Digitální forenzní výzkukmné laboratoře (DFRLab) Atlantické rady, která je od roku 2018 partnerem Facebooku a provádí nezávislou analýzu účtů, které Facebook odstranil za to, co nazývá "koordinované neautentické chování".



Tercio Arnaud Tomaz také spravoval Bolsonarovy účty na sociálních sítích pro volby v roce 2018. Předtím Tomaz pracoval v kanceláři radního Carlose Bolsonara v Rio de Janeiro jako kancelářský asistent. Carlos byl zvolen do městské rady v Rio de Janeiro, avšak nechodil na žádná zasedání, protože ve skutečnosti bydlí v městě Brasília a pracuje v prezidentském paláci. Od svého zvolení se neúčastnil ani jediného zasedání městské rady v Riu.



Tomaz pracuje v paláci Planalto v městě Brasília, v místnosti těsně vedle kanceláře prezidenta, má plat téměř 5000 amerických dolarů měsíčně a vládou placený byt. Koordinuje "kancelář nenávisti" spolu s Josém Matheusem Sallesem Gomesem a Mateusem Matosem Dinizem.



DFRLab poukazuje na to, že Tomaz útočil na politické oponenty, jako je guvernér města Rio de Janeiro Wilson Witzel, a dokonce i na bývalé ministry, jako byl ministr zdravotnictví Luis Henrique Mandetta, který odmítl podpořit Bolsonarovo popírání nebezpečí COVIDU-19 a také odmítl předepisovat hydrochlorochin jako zázračný lék proti koronaviru. Útočil také na ministra spravedlnosti Sergia Mora, který obvinil prezidenta, že zmanipuloval federální policii, aby nebyli zatčeni jeho synové, kteří v městě Rio de Janeiro řídí vražednou mafii. Jeho stránku sledovalo na Facebooku více než milion lidí.



Tomaz také spravoval stránku "@bolsonaronewsss" na Instagramu, kterou Facebook také zlikvidoval. I když byl správce této stránky údajně anonymní, z registračních informací ve zdrojovém kódu podle vyšetřování vyplývá, že i tuto stránku řídil on. Sledovalo ji 492 000 osob a 11 000 publikací.



Investigace také identifikovala dva poradce poslance Eduarda Bolsonara, prezidentova třetího syna, kteří pracovali na sítí těchto profilů.



Zprávy šířené touto podpůrnou sítí s falešnými profily spojenými s Bolsonarem začaly být šířeny před prezidentskými volbami r. 2018. Bolsonaro zvítězil ve volbách prostřednictvím hlasů 57 milionů Brazilců (z celkového počtu 149 milionů voličů) velkou měrou právě v důsledku šíření lživých zpráv na sociálních sítích. Ty přesvědčily mnohé voliče, například, že levice plánuje proměnit děti v transsexuály anebo že Brazílie utvoří komunistickou unii s Venezuelou, jestliže ve volbách nezvítězí pravicový kandidát.



V reakci na likvidaci těchto účtů požádal Bolsonaro své spojence, aby okamžitě schválili zákon, který by Facebooku zabránil vymazávat účty.





