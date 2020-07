Snižme rozpočet Pentagonu o 10 procent a investujme do veřejného zdraví

20. 7. 2020

V době, kdy se zdravotničtí pracovníci snažili sehnat roušky a další ochranné pomůcky, měl Pentagon k dispozici tolik nákladních vozidel, zbraní a dalšího vojenského materiálu, že přebytečné vybavení zdarma poskytl policejním útvarům. Ty jej poté použijí, ať už to potřebují, nebo nepotřebují – obdobně jako Pentagon, píše na webu Informed Comment Lindsay Koshgarian .

Třebaže v USA pandemie i nadále zuří, Senát se chystá utratit tři čtvrtiny bilionu dolarů. Jenže tyto finance nebudou investovány do veřejného zdraví nebo bydlení, ale zamíří do Pentagonu.

Pentagon je jako obrovská černá díra, která ročně pohltí stovky miliard dolarů. Avšak ani vysoce postavení vojenští představitelé nevědí, kam všechny tyto peníze směřují. Mezitím na vše ostatní chybí dostatek finančních prostředků - od veřejného zdraví a lékařského výzkumu přes vzdělávání až po bydlení a rozvoj infrastruktury.



Letošní rozpočet Pentagonu, který činí více než 740 miliard dolarů, je více než 100krát vyšší než rozpočet Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a více než 1 800krát vyšší než příspěvek USA Světové zdravotnické organizaci (WHO), který Trumpova vláda zmrazila.



Podle průzkumu veřejného mínění zveřejněného těsně před tím, než koronavirus otřásl světem, většina Američanů souhlasí s tím, že je třeba provést rozumné škrty ve financování Pentagonu, aby bylo možné dotovat domácí programy.



Kongresmani Bernie Sanders, Barbara Lee a Mark Pocan představili nesmírně rozumný návrh na snížení rozpočtu Pentagonu o 10 procent. Ušetřené finance by měly směřovat do vzdělávání, bydlení a infrastruktury v nejzaostalejších částech země.



Hovoříme o částce 74 miliard dolarů. Zhruba tolik peněz Pentagon každý rok utrácí za vojenské operace v Iráku a Afghánistánu. Ty však měly být už dávno ukončeny.



Tato částka by také stačila na vytvoření 900 000 nových učitelských míst, aby se počet žáků ve třídách mohl snížit a aby děti mohly jít do škol bezpečně. Tato suma by rovněž pokryla náklady na ubytování všech rodin nebo jednotlivců, kteří v roce 2019 žili na ulici.

Mohlo by také vzniknout více než milion pracovních míst pro budování nové infrastruktury v opomíjených městech jako je Flint v Michiganu, kde je vysoká nezaměstnanost.



Tanky a lodě nás před největšími hrozbami nemohou ochránit, takže bychom měli financovat to, co nás před nimi ochrání.







