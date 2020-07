Je třeba se připravit na dvojnásobnou pandemii

17. 7. 2020

COVID-19 zemi převálcoval. Co se stane, pokud začne další pandemie ještě předtím, než tahle skončí?, ptá se Ed Yong.

Před sedmi lety se Bílý dům cítil nikoliv na jednu pandemii, ale na dvě. Na jaře roku 2013 několik lidí v Číně onemocnělo novou smrtící variantou ptačí chřipky H7N9, zatímco se epidemie MERS - choroby způsobené koronavirem - rozšířila ze Saúdské Arábie do několika dalších zemí. "Měli jsme co do činění s potenciálem, že se obě tyto věci změní v pandemii," říká Beth Cameronová, která v té době působila Radě pro národní bezpečnost.

Naštěstí se to ani u jedné nestalo, ale neměli bychom si plést historickou šťastnou náhodu s budoucí bezpečností. Nepřestanou vás kopat jen proto, že vás už jiný virus srazil na podlahu. A pandemie bývají náladové. Navzdory spoustě výzkumů "jsme nenalezli způsob, jak předvídat, kdy se objeví nová," říká Nídia Trovãová, viroložka Národního institutu zdraví. Zatímco se nové choroby objevují s větší rychlostí, jedinou jistotou zůstává, že pandemie jsou nevyhnutelné. Takže je pouze otázkou času, než se objeví dvě naráz.

"Musíme se připravit na to, že k pandemii může dojít kdykoliv - a ´kdykoliv´ může znamenat, když už budeme mít co do činění s jednou pandemií," řekla mi Cameronová.

Poprvé jsem se znepokojil kvůli možnosti dvojité pandemie v březnu. Před čtyřmi měsíci vypadalo jako zbytečně alarmistické hovořit o dvou neobvyklých událostech odehrávajících se současně. Ale od té doby federální bezstarostnost a uspěchané odbourávání karantény zničily výhody získané měsíci trvajícím sociálním distancováním. Každý den je potvrzeno asi 60 000 nových případů COVID-19 a úmrtnost roste. Moje březnové obavy vypadají méně přehnané. Pokud si mohou Spojené státy vést tak špatně proti jedinému rapidně se šířícímu viru, jak by si vedly proti dvěma?

COVID-19 ukázal, co se stane, když i mocné, bohaté země jsou neadekvátně připravené na zřídkavé, ale zničující události. Po několika měsících pandemie jsou mezinárodní aliance přetíženy, zdroje ubývají a experti jsou demoralizováni. Čím déle trvá toto fiasko, tím náchylnější se Spojené státy stávají vůči dalším neštěstím: Hurikánům, požárům a mnoha jiným virům, které čekají na příležitost.

Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující COVID-19 je pouze jedním z mnoha koronavirů, které se vyskytují u netopýrů a dalších divoce žijících zvířat. Několik kmenů chřipky s pandemickým potenciálem přežívá na prasatech a drůbeži a některé v poslední dekádě opakovaně infikovaly zemědělce. Divoce žijící savci jsou hostiteli odhadem 40 000 neznámých virů, z nichž čtvrtina může realisticky přeskočit na lidi. Měnící se klima a zmenšující se habitat přivedly tyto viry do bližšího kontaktu s lidmi a hospodářskými zvířaty, zatímco přelidněná města a letecká doprava zrychlují jejich šíření. "Pokud dojde k další pandemii, bude sledovat stejnou cestu, jakou se vydala první, prošlapanou světem, který jsme stvořili," říká Jessica Metcalfová, ekoložka infekčních chorob na Princetonské univerzitě.

Systémový přístup je důležitý, protože nám připomíná, že choroby nejsou jen výsledkem existence virů a dalších patogenů. Jsou také ovlivňovány každým aspektem společnosti, od kulturních hodnot ovlivňujících, o koho pečujeme a koho ignorujeme, až po politická rozhodnutí, která určují, jak reagujeme na výzvy. Skutečně se připravit na pandemii znamená víc než pokroky v biomedicíně jako vakcíny a léky. "Musíme zalátat všechny díry," říká socioložka Zeynep Tufekciová z University of North Carolina. To by znamenalo investovat do dlouho zanedbávaných systémů péče o veřejné zdraví, abychom zajistit univerzální přístup k lékařské péči a zrušit rasistickou politiku, která svalila břemeno choroby asymetricky na marginalizované komunity.

"Svět to zřejmě potřeboval slyšet, ale lidstvo nemůže zanedbat infekční choroby," dodává Tufekciová. "Budeme s nimi muset žít. Jako planeta jsme více náchylní k pandemiím."

